رياضة | نجم برشلونة يغيب عن الفريق بسبب تعرضه للإصابة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر نجم برشلونة يغيب عن الفريق بسبب تعرضه للإصابة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن مسؤولو نادي برشلونة الإسباني، عن غياب نجم الفريق الأول لكرة القدم، عن مباريات الفريق المقبلة بسبب تعرضه للإصابة.

وأوضحت تقارير صحفية، أن الكرواتي إيفان راكيتيتش لاعب وسط البلوجرانا، تعرض لإصابة قوية رفقة تدريبات بلاده استعدادا لمواجهة سلوفاكيا، بالتصفيات المؤهلة لبطولة الأمم الأوروبية يورو 2020.

ويعود راكيتيتش لصفوف فريقه، خلال الساعات المقبلة للخضوع للكشف الطبي، إلا أنه لن يتواجد مع الفريق الكتالوني، في مباراته الودية الأربعاء المقبل.

وقال راكيتيتش في تصريحات صحفية منذ قليل: "‏سأخبرك بأمر ، عندما نأخذ اللعبة من يد إبنتي الصغيرة تبكي وهي حزينه ، هذا ما أشعر به، الكره قد سُلبت مني". Advertisements وأضاف: "‏إذا كنت حزيناً لا أخجل من قول ذلك، وإذا كان هناك سعادة أنا أول من يخرج للإحتفال، لكن الحقيقة أنني حزين". وتابع: "أحب أن أظهر مشاعري، عندما أضطر إلى البكاء، لا توجد مشكلة، أبكي، وعندما يتعين علي الاحتفال، أحتفل". وأنهى راكيتيتش تصريحاته قائلا: "‏اتفهم قرارات المدرب والناديً، انا في برشلونة منذ 5 سنوات وقدمت الكثير للنادي واريد مواصلة الاستمتاع، لكن ما زال عمري 31 ليش 38 واعتقد اني بافضل مستوياتي".

وألمح الكرواتي راكيتيتش، إلى إمكانية الرحيل عن ملعب كامب نو بالانتقالات الشتوية المقبلة، بحثا عن فرصة المشاركات حتى لايفقد مكانه بتشكيل منتخب بلاده.