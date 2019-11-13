رياضة | رئيس الزمالك يقدم لفتة طيبة بعد وفاة علاء علي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر رئيس الزمالك يقدم لفتة طيبة بعد وفاة علاء علي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تقدم مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك بواجب العزاء في علاء علي لاعب القلعة البيضاء السابق والذي توفى عن عمر يناهز 31 عاما بالأمس بعد صراع مع المرض في الأيام الأخيرة.

وأعلن رئيس نادي الزمالك عن إقامة عزاء للراحل يوم الخميس المقبل في مسجد الحامدية الشاذلية، وذلك بالإضافة إلى تخصيص مبلغ مالي لأسرته شهريا نظرا لما قدمه اللاعب لنادي الزمالك في السنوات الماضية.

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وأبلغ مرتضى منصور مدير عام العلاقات العامة بالنادي من أجل التواصل مع أسرة علاء علي من أجل تقديم أي مساعدة لهم في الأيام المقبلة بعد رحيل اللاعب الشاب.

وكان قد توفى علي علاء بعد صراع مع المرض في اخر ايامه، وحرص اللاعب الشاب على عدم إبلاغ أصدقائه عن هذا المرض الخبيث واجرى بعض العمليات الجراحية خلال هذة السنة.

ولم يتعاقد علاء علي مع أي فريق هذا الموسم بسبب ذلك المرض الخبيث، حيث كان قد اقترب من الانضمام إلى فريق حرس الحدود مع مدربه طارق العشري إلا أن اللاعب فضل العلاج من المرض في البداية.