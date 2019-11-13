رياضة | تعرف على بديل محمد صلاح في منتخب مصر أمام كينيا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تعرف على بديل محمد صلاح في منتخب مصر أمام كينيا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يستعد منتخب مصر الأول، لقص شريط الإفتتاح لتصفيات أفريقيا المؤهلة لبطولة كأس الأمم الأفريقية 2021 والمقرر تنظيمها في الكاميرون، عندما يواجه منتخب كينيا لحساب المجموعة السابعة وذلك بملعب القاهرة الدولي الخميس المقبل.

ويسعى المدير الفني للمنتخب المصري حسام البدري، الي تحقيق إنطلاقة قوية في التصفيات بالفوز على نظيره الكيني، ولتحقيق أريحية داخل صفوف الفريق قبل السفر لملاقاة منتخب جزر القمر في الجولة الثانية.

إصابة محمد صلاح

وتلقت جماهير الكرة المصرية والمدير الفني للفراعنة حسام البدري خبراً صادماً بتأكد غياب نجم ليفربول الإنجليزي "محمد صلاح" عن المبارتين، بعد تجدد إصابته في الكاحل خلال مباراة فريقه الماضية في الدوري الإنجليزي الأحد الماضي ضد مانشستر سيتي، والتي حسمها الريدز بثلاثية مقابل هدف سجل منها صلاح الهدف الثاني.

كما أصيب نجم وسط الأهلى حمدي فتحي في غضروف الركبة حيث سيغيب لمدة قد تصل لثلاثة أشهر.

أربعة بدلاء لشغل مركز صلاح

وبذلك سيحرم حسام البدري من جهود النجم محمد صلاح منذ توليه قيادة منتخب مصر الأول، حيث كان صلاح قد غاب خلال لقاء بوتسوانا الودي الشهر الماضي بسبب معاناته من نفس الأصابة، ليتم تواصل حرمان البدري من جهود صلاح حتى الآن.

ويقدم الخليج 365 الرياضي أفضل أربع بدائل لشغل مكان صلاح أمام كينيا

1- حسين الشحات

يعد البديل الأبرز لشغل الرواق الأيمن الهجومي، حيث يعد ذلك هو المركز المفضل له مع ناديه الأهلى، لكن مشاركته من بداية المباراة تعد محل شك بسبب إصابته في ودية ليبيريا الماضية، وبالتالي سيعد هو البديل الأول حال جاهزيته بحسب ما أعلن الجهاز الطبي بالمنتخب المصري.

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2- محمود عبدالمنعم كهربا

مثلما فاجئ البدري الجميع بضمه لصفوف المنتخب الأول الذي غاب عنه منذ كأس العالم 2018 في روسيا، قد يدفع به أساسياً خلال اللقاء، حيث يعد البدري من أبرز المقتنعين بقدرات كهربا، وفي حال مشاركته سيشارك في الجهة اليسرى، على أن ينتقل محمود حسن تريزيجيه للجهة اليمني.

3- أحمد سيد زيزو

برز مع الزمالك خلال الآونة الأخيرة مما أجبر البدري على ضمه وإعطائه الفرصة في مباراة ليبيريا الودية، سيشغل الرواق الأيمن بدلاً من محمد صلاح حال مشاركته.

4- إسلام عيسى

ظهر نجم بيراميدز بمستوى طيب خلال مباريات الفريق الأخيرة في الكونفدرالية الأفريقية، يجيد اللعب في الجهة اليسرى، وبالتالي سيتحول تريزيجيه للجهة اليمني في حالة قرار البدري بالإعتماد عليه.

موعد مباراة مصر وكينيا

وتلعب مباراة مصر وكينيا في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة، التاسعة بتوقيت مكة المكرمة وذلك يوم الخميس 14 نوفمبر الجاري.

مجموعة مصر في التصفيات الأفريقية

وتنافس مصر منتخبات كينيا وجزر القمر وتوجو، في المجموعة السابعة من التصفيات، حيث يتأهل أصحاب المركزين الأول والثاني مباشرة نحو الكاميرون 2021.