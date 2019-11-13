رياضة | ليفربول يحدد بديل محمد صلاح في حالة غيابه

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ليفربول يحدد بديل محمد صلاح في حالة غيابه والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تقرر غياب النجم المصري الدولي ومهاجم نادي ليفربول الإنجليزي "محمد صلاح" عن مواجهتي منتخب مصر أمام كينيا وجزر القمر في إفتتاحية المجموعة السابعة من التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية 2021 المقررة في الكاميرون.

وأفادت تقارير صحفية إنجليزية أن محمد صلاح سيغيب عن مواجهتي منتخب الفراعنة، كما تدور الشكوك حول مشاركته في لقاء فريقه أمام كريستال بالاس في الجولة 13 من الدوري الإنجليزي الممتاز بعد التوقف الدولي.

ويأمل نادي ليفربول بقيادة المدرب الألماني "يورجن كلوب" في تماثل صلاح للشفاء قبل المباراة، لكي يكون لائقاً للمشاركة في اللقاء الهام في الدوري الإنجليزي.

إصابة محمد صلاح مع ليفربول

ويعاني محمد صلاح من إصابة في الكاحل، بدأت أثناء لقاء فريقه أمام ليستر سيتي في أكتوبر الماضي، بعد تدخل لاعب نادي ليستر سيتي "حمزة تشوهادري" على قدم صلاح.

وتسببت هذه الإصابة في غياب صلاح عن مواجهة مانشستر يونايتد التي إنتهت بالتعادل.

وتجددت الإصابة مرة أخرى أمام توتنهام في الدوري الإنجليزي الممتاز، ليعود صلاح ويشارك في لقاء القمة أمام مانشستر سيتي وتتجدد الإصابة مرة أخرى، وغادر خلاله صلاح ملعب المباراة قبل نهايتها.

Advertisements

وخضع النجم المصري لبعض الفحوصات الطبية من قبل الجهاز الطبي للمنتخب المصري، والتي أكدت صعوبة لحاقه بمواجهتي كينيا وجزر القمر.

بديل محمد صلاح في ليفربول

وفي حالة تأكد غياب صلاح عن مواجهة كريستال بالاس، سيقوم المدرب يورجن كلوب بالإعتماد على لاعب من الثنائي ديفوك أوريجي أو أليكس أوكسليد تشامبرلين.

موعد مباراة ليفربول القادمة أمام كريستال بالاس

ويلتقي ليفربول مع مضفه كريستال بالاس الإنجليزي في الجولة 13 من الدوري الإنجليزي الممتاز بملعب سيلهريست بارك، وهي المباراة التي يسعى رجال المدرب يورجن كلوب للفوز بها قبل معركة دوري الأبطال مع نابولي الإيطالي في نفس الإسبوع بملعب أنفيلد رود.

ترتيب ليفربول في الدوري الإنجليزي الممتاز ودوري أبطال أوروبا

ويحتل نادي ليفربول صدارة ترتيب الدوي الإنجليزي الممتاز برصيد 34 نقطة بفارق ثمان نقاط عن ليستر سيتي وتشيلسي وتسع نقاط عن مانشستر ستي، كما يتصدر مجموعته الخامسة في دوري أبطال أوروبا برصيد 9 نقاط بفارق نقطة أمام وصيفه نابولي.