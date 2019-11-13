رياضة | تعرف على موعد مباراة ليفربول القادمة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تعرف على موعد مباراة ليفربول القادمة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أنهى نادي ليفربول الإنجليزي مبارياته في بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز بعد أن فاز على غريمه وملاحقه مانشستر سيتي الإنجليزي في قمة مواجهات الدوري الإنجليزي الممتاز والتي أقيمت بملعب أنفيلد.

وتغلب الريدز بنتيجة 3-1 بأهداف النجوم فابينيو ومحمد وصلاح وساديو ماني، مقابل هدف وحيد للفريق السماوي عبر بيرناردو سيلفا.

مغادرة الاعبين الدوليين في ليفربول

وغادر معظم لاعبو ليفربول لمنتخبات بلادهم خلال فترة التوقف الدولي، وأبرزهم ساديو ماني ومحمد صلاح وأليسون وفيرجيل فان دايك للإنضمام لمنتخبات بلادهم التي يخوض بعضها مبارايات دولية ودية والبعض الآخر يخوض غمار التصفيات الأفريقية و الأوروبية المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية والأوروبية على الترتيب.

المواجهة القادمة لفريق ليفربول

ويستأنف ليفربول جدوله بعد فترة التوقف الدولي بمباراة نادي كريستال بالاس في الجولة 13 بملعب سيلهريست بارك بالعاصمة الإنجليزية لندن.

موعد مباراة ليفربول القادمة

وتقام مباراة ليفربول مع نادي كريستال بالاس يوم السبت 23 نوفمبر الجاري بملعب سيلهريست بارك، وذلك في تمام الساعة الخامسة مساء بتوقيت القاهرة، السادسة مساء بتوقيت مكة المكرمة.

شكوك حول لحاق صلاح بمباراة ليفربول القادمة

أفادت التقارير إلى إحتمالية غياب النجم المصري "محمد صلاح" عن مباراتي منتخب مصر أمام كينيا و جزر القمر في إفتتاحية التصفيات الأفريقية المؤهلة لبطولة كأس الأمم الأفريقية 2021 المقرر إقامتها في الكاميرون.

وذكرت تقارير صحفية إنجليزية أن صلاح غادر ملعب أنفيلد الأحد الماضي مصاباً بعد أن تلقى كدمة قوية في الكاحل، ستؤدي لإحتمالية غيابه عن مباراتي الفراعنة، كما أدت لشكوك حول إمكانية لحاقه بمواجهة فريقه القادمة أمام كريستال بالاس.

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ترتيب نادي ليفربول في بطولة الدوري الإنجليزي

ويتصدر نادي ليفربول جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 34 نقطة بفارق 8 نقاط أمام ملاحقيه ليستر سيتي وتشيلسي، و 9 نقاط أمام مانشستر سيتي رابع الترتيب.

1- ليفربول 34 نقطة

2- ليستر سيتي 26 نقطة

3- تشيلسي 26 نقطة

4- مانشستر سيتي 25 نقطة

ترتيب مجموعة ليفربول في بطولة دوري أبطال أوروبا

1- ليفربول 9 نقاط

2- نابولي الإيطالي 8 نقاط

3- ريد بول سالزبورج النمساوي 4 نقاط

4- جينك البلجيكي نقطة وحيدة