رياضة | تعرف على مباريات نجوم ليفربول أثناء التوقف الدولي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تعرف على مباريات نجوم ليفربول أثناء التوقف الدولي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

إختتم نادي ليفربول الإنجليزي أجندته على أفضل ما يكون قبل فترة التوقف الدولي الحالية بإنتصار ساحق على غريمه مانشستر سيتي بملعب "أنفيلد رود" في إطار مباريات الجولة 12 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

أريحية ليفربول قبل التوقف الدولي

ودخل فريق ليفربول بقيادة مدربه الألماني "يورجن كلوب" فترة التوقف الدولي بأريحية كبيرة، بعد أن أطاح بمنافسه المباشر مانشستر سيتي للمركز الرابع وعمق الفارق بينه لتسع نقاط، وأصبح الفريق بينه وبين صاحبي المركزين الثاني والثالث ليستر سيتي وتشيلسي 8 نقاط.

ليفربول المدجج بالدوليين

وتعج قائمة ليفربول باللاعبين الدوليين، حيث يتواجد 15 لاعباً دولياً في صفوف الفريق،يتصدرهم المصري محمد صلاح والسنغالي ساديو ماني والهولندي فيرجيل فان دايك ومواطنه فينالدوم والبرازيلي أليسون بيكر ومواطنيه روبيرتو فيرمينو وفابينيو.

كما يتواجد الرباعي الإنجليزي أوكسليد تشامبرلين وجوردان هيندرسون وترينت أليكسندر أرنولد وجو جوميز، بالإضافة للكرواتي ديان لوفرن والغيني نابي كيتا والأسكتلندي أندرو روبيرستون والبلجيكي ديفوك أوريجي.

إستحقاقات هامة

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يستعد النجوم الأفارقة، محمد صلاح وساديو ماني ونابي كيتا لإفتتاحية التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية 2021 بالكاميرون، حيث سيواجه صلاح رفقة الفراعنة منتخبي كينيا وجزر القمر، وإن كان صلاح يبدو وأنه لن يلحق بالمبارتين بسبب الإصابة.

بينما سيخوض منتخب السنغال رفقة ساديو ماني منتخبي جمهورية الكونغو وإي سواتيني، بينما يخوض كيتا رفقة غينيا مواجهتي مالي وناميبيا.

وعلى الصعيد الأوروبي ينتظر كتيبة الإنجليز مباراتين حاسمتين في تصفيات كأس الأمم الأوروبية 2020 أمام الجبل الأسود وكوسوفو، بينما سيواجه الثنائي الهولندي منتخبي أيرلندا الشمالية وأستونيا.

وسيواجه ديان لوفرن منتخب سلوفاكيا في التصفيات، بينما سيلاقي منتخب جورجيا في لقاء ودي، فيما سيواجه روبيرستون نجم المنتخب الإسكتلندي منتخبي قبرص وكازاخستان، فيما سيكون أوريجي نجم بلجيكا على موعد مع مباراتي روسيا وقبرص.

مواجهات ودية

ويخوض الثلاثي البرازيلي أليسون وفيرمينو وفابينيو مواجهتين وديتين أمام منتخبي الأرجنتين وكوريا الجنوبية.

عودة ليفربول بعد التوقف الدولي

وينتظر ليفربول أسبوعاً ساخناً عقب إنتهاء فترة التوقف الدولي، حيث سيواجه كريستال بالاس بملعب سيلهريست بارك في الجولة 13 من الدوري الإنجليزي الممتاز، وليفربول في الجولة الخامسة من المجموعة الخامسة من بطولة دوري أبطال أوروبا على ملعب أنفيلد رود.