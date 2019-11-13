رياضة | موعد مباراة منتخب مصر القادمة بأمم إفريقيا للناشئين

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر موعد مباراة منتخب مصر القادمة بأمم إفريقيا للناشئين والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كتب: علي ماهر حلمى

قبل مباراة مصر القادمة لعب منتخب مصر الأولمبي تحت 23 سنة مباراتين في بطولة أمم أفريقيا المقامة حاليا في مصر و المؤهلة لبطولة أولمبياد طوكيو المقبلة 2020 ونجح نجوم الفراعنة في الصعود رسميا لنصف نهائي البطولة الأفريقية قبل خوض الجولة الثالثة من عمر البطولة.

تعرف علي نتائج المنتخب في البطولة الأفريقية المؤهلة الي أولمبياد طوكيو

حقق منتخب مصر في الجولة الأولي فوزاً، علي حساب نظيره منتخب مالي بنتيجة هدف مقابل لاشئ سجله اللاعب مصطفي محمد.

Advertisements

فيما نجح منتخب مصر الأولمبي تحت 23 سنة فوزاً قاتلاً، علي حساب نظيره منتخب غانا الأولمبي تحت 23 سنة ضمن منافسات الجولة الثانية لدور المجموعات من بطولة كأس الأمم الأفريقية المقامة حاليا في مصر والمؤهلة لأولمبياد طوكيو المقبلة 2020 ليصعد رسمياً لنصف نهائي البطولة.

وسجل أهداف منتخب مصر مصطفي محمد في الشوط الأول فيما سجل رمضان صبحي وأحمد ياسر ريان ثنائية الشوط الثاني، بينما سجل هدفي منتخب غانا ياو يبواه في الشوط الأول وسامويل أوبينج في الشوط الثاني.

تعرف علي مباراة مصر القادمة فى بطولة أمم إفريقيا المؤهلة للأولمبياد طوكيو 2020

من المقرر أن يواجه منتخب مصر الأولمبي تحت 23 سنة نظيره منتخب الكاميرون الأولمبي ضمن منافسات الجولة الثالثة والأخيرة لدور المجموعات من بطولة كأس الأمم الأفريقية المقامة حاليًا في مصر، والمؤهلة لأولمبياد طوكيو المقبلة 2020، يوم الخميس المقبل، في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة والتاسعة مساءً بتوقيت مكه المكرمة، على استاد القاهرة الدولى.

وتعد المواجهة تحصيل حاصل لمنتخب الفراعنة، بينما يرغب منتخب الكاميرون بقيادة المدرب سونج للحصول علي نقطة علي الأقل والتي تكفيه، للصعود رسميا لدور نصف نهائي البطولة الأفريقية المؤهلة، الي أولمبياد طوكيو، وعلى الجانب الآخر يواجه منتخب غانا نظيره منتخب مالي في ذات المجموعة،على ملعب السلام الدولي بمدينة القاهرة في تمام الساعة الثامنة مساءا بتوقيت القاهرة.