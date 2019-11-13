شكرا لقرائتكم مؤتمر صحفي لشوقي غريب للحديث عن مباراة الغد أمام الكاميرون... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يعقد شوقى غريب المدير الفنى لمنتخب مصر الأولمبى، مؤتمرا صحفيا اليوم باستاد القاهرة للحديث عن مباراة الغد أمام الكاميرون فى ختام دور المجموعات بأمم افريقيا تحت 23 سنة، وفقا لتعليمات الاتحاد الإفريقى لكرة القدم "كاف"، كما سيحضر المؤتمر أسامة جلال مدافع الفريق.

ويخوض منتخب مصر مرانه الأخير الليلة على ستاد بتروسبورت استعدادا لمواجهة الكاميرون غدا على ستاد القاهرة.

واستقر الجهاز الفنى لمنتخب مصر الأولمبى على إجراء تعديلات طفيفة فى تشكيل الفراعنة أمام الكاميرون غدا الخميس، ويرفض شوقى غريب فكرة التغيير الشامل فى التشكيل، لاسيما أنه يرغب فى الفوز بمباراة الغد، حتى يضمن التأهل كأول المجموعة الأولى، حتى يلتقى الفريق صاحب المركز الثانى فى المجموعة الثانية، فى الدور قبل النهائى.

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واستبعد شوقى غريب فكرة استبعاد رمضان صبحى من التشكيل الأساسى أمام الكاميرون، فى ظل الدور الكبير الذى يقوم به داخل الملعب كـ"قائد" للفريق.

كان منتخب مصر الأولمبى فاز على غانا أمس 3 / 2 وضمن التأهل إلى قبل نهائى بطولة كأس الأمم الافريقية تحت 23 سنة.