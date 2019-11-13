شكرا لقرائتكم خبر عن جنش يؤجل رحلة التأهيل بإسبانيا بعد وفاة علاء علي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قرر محمود جنش، حارس الزمالك، تأجيل رحلة سفره إلى إسبانيا التي كان مقرر لها أمس الثلاثاء، والتي سيخضع خلالها للمرحلة الأخيرة من العلاج من أجل العودة إلى التدريبات بصورة تدريجية في نهاية شهر ديسمبر القادم، وكشف جنش لليوم السابع، على هامش تواجده فى جنازة علاء علي، نجم الفريق السابق، أنه سيتوجه إلى إسبانيا نهاية الأسبوع الجارى أو بداية الأسبوع المقبل على أقصى تقدير لبدء المرحلة الأخيرة من العلاج من إصابة وتر أكيلس التي أبعدته عن الفريق في الفترة الماضية.

على صعيد منفصل، يواصل الزمالك، بقيادة الصربي ميتشو، استعداداته خلال فترة توقف الدوري حيث يعكف الصربي ميتشو المدير للفني للفريق الأبيض على علاج الأخطاء قبل مواجهة إنبي التي ستقام يوم 25 من شهر فبراير الجاري، في الجولة السادسة من بطولة الدوري الممتاز، حيث حرص ميتشو على عقد جلسة مع لاعبى الفريق الأبيض في مران أمس الثلاثاء، لتصحيح الأخطاء التى وقع بيها اللاعبون فى مباراة وادي دجلة الودية التي خاصها الأبيض مساء أول أمس الاثنين على استاد بتروسبورت، وشهدت خسارة الأبيض بهدفين مقابل هدف.