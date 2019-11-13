شكرا لقرائتكم خبر عن أجاى ينتظم فى مران الأهلي اليوم بعد تجديد جواز السفر بنيجيريا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ينتظم النيجيرى جونيور أجاى، لاعب الأهلى، في مران الفريق اليوم، الأربعاء، بعد عودته من نيجيريا، والانتهاء من تجديد جواز السفر الخاص به، وذلك وفقا لما أعلنه سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالنادى.

وكان أجايى قد توجه إلى نيجيريا من الإمارات مباشرة بعد انتهاء معسكر الأهلى التدريبى الذى استمر لمدة أسبوع، واكتفى خلاله الجهاز الفنى بالتدريبات البدنية والفنية وتأجيل فكرة إقامة تجارب ودية للمرحلة الثانية من فترة الإعداد.

وأكد أجاى عودته وانتظامه فى مران الفريق وفقا للموعد المحدد له، للمشاركة فى تدريبات الفريق ضمن المرحلة الثانية من فترة الإعداد، واستقر رينيه فايلر المدير الفنى للفريق على إقامة تدريبات الفريق على فترة واحدة يوميا فى الرابعة عصرا خلال المرحلة الثانية من فترة الإعداد، التى بدأت الأثنين الماضي بعد انتهاء الراحة التى حصل عليها الفريق لمدة أربعة أيام.

وحدد الجهاز الفنى بشكل مبدئى الأسبوع المقبل موعدا لخوض تجربة ودية، على أن يتحدد طرفها فى وقت لاحق، وكان الأهلى قد بدأ أمس الاثنين المرحلة الثانية من الإعداد تحت قيادة رينيه فايلر المدير الفنى للفريق، تحضيرا لمرحلة ما بعد فترة التوقف التى يخوض خلالها الأهلى مواجهات الدورى العام ومباراة النجم الساحلى يوم 29 نوفمبر الجارى فى تونس ضمن الجولة الأولى من دور المجموعات فى دورى أبطال أفريقيا.