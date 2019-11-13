شكرا لقرائتكم جنش يرجأ سفره إلي إسبانيا للعلاج... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قرر محمود جنش حارس الزمالك تأجيل رحلة سفره إلي إسبانيا التي كان مقرر لها أمس الثلاثاء، والتي سيخضع خلالها للمرحلة الأخيرة من العلاج من أجل العودة إلي التدريبات بصورة تدريجية في نهاية شهر ديسمبر القادم.

وكشف جنش علي هامش تواجده في جنازة علاء علي نجم الفريق السابق إنه سيتوجه إلي إسبانيا نهاية الأسبوع الجاري أو بداية الأسبوع المقبل علي أقصي تقدير لبدء المرحلة الأخيرة من العلاج من إصابة وتر أكيلس التي أبعدته عن الفريق في الفترة الماضية.

علي صعيد منفصل، يواصل الزمالك بقيادة الصربي ميتشو، استعداداته خلال فترة توقف الدوري حيث يعكف الصربي ميتشو المدير للفني للفريق الأبيض علي علاج الأخطاء قبل مواجهة إنبي التي ستقام يوم 25 من شهر فبراير الجاري، في الجولة السادسة من بطولة الدوري الممتاز، حيث حرص ميتشو علي عقد جلسة مع لاعبي الفريق الأبيض في مران أمس الثلاثاء، لتصحيح الأخطاء التي وقع بيها اللاعبين في مباراة وادي دجلة الودية التي خاصها الأبيض مساء أول أمس الاثنين، علي ستاد بتروسبورت وشهدت خسارة الأبيض بهدفين مقابل هدف .