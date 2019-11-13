شكرا لقرائتكم المنتخب الوطنى ينهي تدريباته استعدادا لمباراة كينيا... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يختتم المنتخب الوطنى الأول بقيادة حسام البدرى اليوم تدريباته استعدادا لمباراة الغد أمام كينيا باستاد برج العرب، فى افتتاح مشوار الفراعنة بالتصفيات الافريقية المؤهلة لأمم افريقيا 2021 بالكاميرون.

وشهدت الساعات الأخيرة إكتمال القوة الضاربة للمنتخب بوصول محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزى، والذى خضع لتدريبات تأهيلية فور وصوله للمنتخب أمس، ويضع حسام البدرى خلال مران اليوم اللمسات الأخيرة على خطة اللعب، بعدما شهدت الأيام الماضية علاج الأخطاء التى وقع فيها اللاعبون فى ودية ليبيريا التى انتهت بفوز الفراعنة بهدف نظيف، وأبرزها إضاعة الأهداف أمام المرمى والبطء الشديد من تحضير الهجمات وكثرة التمريرات المقطوعة.

كان الأمن وافق على حضور 10 آلاف مشجع فى مباراة مصر وكينيا.