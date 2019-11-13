شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يواصل التدريبات فى التتش استعدادا للارتباطات المحلية والأفريقية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يواصل فريق الكرة بالنادي الأهلى تدريباته اليومية على ملعب التتش استعداداً للارتباطات المقبلة محلياً وأفريقياً، بعدما استقر رينيه فايلر المدير الفنى للفريق على إقامة تدريبات الفريق على فترة واحدة يوميا فى الرابعة عصرا، خلال المرحلة الثانية من فترة الإعداد، التى بدأت أمس بعد انتهاء الراحة التى حصل عليها الفريق لمدة أربعة أيام.

وحدد الجهاز الفنى بشكل مبدئى الأسبوع المقبل موعدا لخوض تجربة ودية، على أن يتحدد طرفها فى وقت لاحق، وكان الأهلى قد بدأ أمس الاثنين المرحلة الثانية من الإعداد تحت قيادة رينيه فايلر المدير الفنى للفريق، تحضيرا لمرحلة ما بعد فترة التوقف التى يخوض خلالها الأهلى مواجهات الدورى العام ومباراة النجم الساحلى يوم 29 نوفمبر الجارى فى تونس، ضمن الجولة الأولى من دور المجموعات فى دورى أبطال أفريقيا.