ضياء السيد يوضح موقفه من العمل في الأهلي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أيمن جيلبرتو:

أكد ضياء السيد، المدرب العام الأسبق لمنتخب مصر، أنه تحت أمر النادي الأهلي في أي وقت في أي منصب يستطيع من خلاله خدمة النادي، مشيرا الى أن مصلحة الأهلي يجب أن تكون في المقام الأول.

وقال ضياء السيد في تصريحات لقناة "أون سبورت" "لو الأهلي طلبني في أي مكان أستطيع أن أقدم من خلاله إفادة للنادي بالطبع سوف أوافق".

وواصل "لست نادما على رفض منصب مدير الكرة في النادي الأهلي خلال فترة رئاسة محمود طاهر للنادي الأهلي، قلت أن سيد عبدالحفيظ هو الأفضل، مصلحة الأهلي تأتي في المقام الأول".

وأكمل "أتمنى أن يأخذ الأهلي خطوة تعيين مدير رياضي بالنادي، لا يوجد منصب مدير كرة في عالم كرة القدم، المدير الرياضي سيكون له صلاحيات أكبر سواء من خلال العمل مع الفريق الأول والأكاديميات ولجان التخطيط والتعاقدات".

وصرح "الأهلي منذ فترة لم يجلب محاضرين دوليين من أكبر الأندية لكي يستفيد منهم أبناء النادي العاملين في التدريب، لماذا لا نأتي بخبراء كل 3 أشهر على سبيل المثال في كل المجالات، سواء فنيا أو بدنيا أو طبيا، في مجال حراسة المرمى والتدريب".

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وشدد "هذا الأمر بالطبع سوف يُزيد من كفاءة المدربين بالنادي، عندما كنت مدربا لفريق تحت 20 عام، ذهبت للجنة الكرة بالأهلي وقتها في وجود حسن حمدي والخطيب والراحل طارق سليم وطلبت السفر للمعايشة في أياكس".

واستمر "الأهلي وافق على طلبي، ابلغتهم بأنه بعد 15 عام قد يكون هناك صعوبة في توفير العملة الصعبة والاعباء المالية ستزيد بشكل كبير وقد نحتاج لوجود مدربين مصريين مميزين، عندما عدت كان معي تقارير عديدة، كنت أقوم بمحاضرة مدربين قطاع الناشئين".

واستكمل "الأهلي حالة خاصة وكذلك الزمالك، يجب أن يكون يتواجد خبراء لتدريب العاملين في مجال كرة القدم لكي يكون هناك استفادة أكبر واعداد كوادر للمستقبل".

تجربته مع جوزيه

وحكى ضياء السيد تجربته مع مانويل جوزيه قائلا "كنت أتواجد معه في المران كل يوم من أجل التعلم وتدوين الملاحظات، كان يتعامل معي أنني مسؤولا عن الفريق الثاني للأهلي، كان يثق بي، حتى من كان يتم معاقبته من الفريق الأول يجعله يتدرب معنا".

وقال "عمرو انور مدرب فريق الشباب بالأهلي، هو مدرب واعد، يجب أن يفعل نفس الأمر مع فايلر ويستفيد منه، يجب أن يحضر معه التدريبات حتى لو تم تعديل موعد تدريبات فريقه".

واختتم "يجب أن يكون هناك كوادر، فايلر مدرب شاب ومميز وبالطبع يمتلك امكانيات وخبرات يمكن أن تفيد عمرو أنور مع فريق الشباب وبالتالي يستفيد كشخص والنادي أيضا".