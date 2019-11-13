بجائزة "القدم الذهبية".. مودريتش يتفوق على ميسى ورونالدو

أصبح النجم الكرواتي لوكا مودريتش، لاعب وسط فريق ريال مدريد الاسباني، اللاعب رقم 17 في التاريخ الذي يحصل على جائزة "جولدن فوت".
وجاء ذلك بعد تتويجه بها للعام الحالى 2019، خلال الحفلالذي أقيم بمدينة موناكو الفرنسية، وهي الجائزة التي تقدم للاعبين الذين تخطوا سن الـ29 عاما، وحققوا مسيرة مميزة بكرة القدم.
وتفوق مودريتش على الأرجنتيني ليونيل ميسي قائد برشلونة الإسباني والبرتغالي كريستيانو رونالدو نجم يوفنتوس الإيطالي، والذين لم يسبق لهما التتويج بالجائزة.
وسبق لمودريتش الحصول على لقب الكرة الذهبية 2018 بعد منافسة مع رونالدو وميسي، بعد التتويج بريال مدريد بدوري أبطال أوروبا، ووصيف العالم مع منتخب كرواتيا.
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