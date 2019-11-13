فاجأ الاتحاد السعودى لكرة القدم الوسط الرياضى العربي، بإعلانه رسميا، فى ساعة متأخرة من مساء الثلاثاء، مشاركة المنتخب الأول فى النسخة الرابعة والعشرين من كأس الخليج لكرة القدم فى قطر.
ووفقا للحساب الرسمى لاتحاد الكرة السعودى على شبكة تويتر للتواصل الاجتماعى فإن الموافقة على المشاركة فى خليجى 24جاءت بناء على تجديد الدعوة التى وجهها الاتحاد الخليجى لكرة القدم إلى الاتحاد السعودى للمشاركة فى البطولة الخليجية.
ومن المقرر أن تقام البطولة فى الموعد المقرر لها خلال الفترة من 24 نوفمبر الحالى إلى 6 ديسمبر المقبل فىالدوحة.
ويعقد الاتحاد الخليجى اجتماعًا بالدوحة اليوم الأربعاء لمناقشة المستجدات تزامنا مع عدول منتخبات السعودية والإمارات والبحرين عن قرار عدم المشاركة.
كانت منتخبات قطر والكويت وعمان والعراق واليمن أكدت مشاركتها فى هذه النسخة وأجريت القرعة فى الدوحة قبل نحو ثلاثة أسابيع على أن تقام هذه النسخة بنظام دورى من دور واحد بين المنتخبات الخمسة ولكن فى ضوء المعطيات الجديدة فإنه سيتم إعادة القرعة.
كانت هذه تفاصيل خبر السعودية تفاجئ الجميع.. وتعلن مشاركتها فى كأس الخليج بقطر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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