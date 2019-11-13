نفاذ تذاكر مباراة إياب نهائي دوري أبطال آسيا يوم 24-11-2019

نفذت في ساعة مبكرة من صباح اليوم الاربعاء تذاكر مباراة أوراوا ريد دياموندز الياباني والهلال السعودس، في إياب نهائي دوري أبطال آسيا، والمقرر لها يوم 24-11-2019 في العاصمة اليابانية طويكو.

وقرر نادي أوراوا فتح الباب أمام أنصاره لشراء التذاكر عبر موقعه الرسمي أمس الثلاثاء، أي قبل 13 يومًا من موعد المباراة، على النقيض مما فعلته الشركة الراعية لتذاكر مباراة الذهاب في العاصمة السعودية “الرياض” مطلع هذا الأسبوع.

وتعرضت شركة صلة السعودية لانتقادات لاذعة بسبب طرح التذاكر إلكترونيًا قبل 24 ساعة فقط من المباراة، الأمر الذي أحدث بلبلة بين أنصار الهلال خاصةً أن ملعب جامعة الملك سعود “محيط الرعب” لا يتسع لأكثر من 25 ألف متفرج، حضر منهم 23 ألفًا بسبب الطرح المتأخر من صلة للتذاكر!

ويتسع ملعب “سيتاما” الذي سيحتضن مباراة إياب دوري أبطال آسيا لـ 63 ألف مقعد، وتم تخصيص حوالي ثلاثة آلاف مقعد فقط لجمهور الهلال جميعهم خلف المرمى.