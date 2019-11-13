ودية جدة تجهز الوحدة للنصر

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جدة - خالد شويل - عبدالله الثبيتي (مكة المكرمة) يخوض فريق نادي الوحدة مساء اليوم (الأربعاء) لقاءً ودياً أمام فريق جدة على ملعب رديف الجوهرة. يخوض فريق نادي الوحدة مساء اليوم (الأربعاء) لقاءً ودياً أمام فريق جدة على ملعب رديف الجوهرة. ومن المقرر أن يدفع المدير الفني كارينيو بكامل العناصر للمشاركة في هذه الودية على مدار شوطي المباراة، وسوف يكتفي كارينيو بودية ثانية مساء الاثنين القادم أمام الاتحاد الإسكندري قبل مواجهة النصر الأحد 24 نوفمبر الجاري في دوري المحترفين.



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