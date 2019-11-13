شكرا لقرائتكم خبر عن الفيصل: «التنظيم» نقطة تحول.. وسنحلق للعالمية بسواعد أبنائنا والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (جدة)

«اهتمام القيادة أثمر قفزات كبيرة في القطاع الرياضي بتنظيم العديد من البطولات والفعاليات العالمية في الفترة الماضية، التي وجدت متابعة واهتمامًا كبيرين محلياً ودولياً، وفي المستقبل سنثبت للجميع قدرة وطننا الغالي على تنظيم أكبر وأهم الأحداث بسواعد أبنائه المخلصين من شباب وشابات مملكتنا الحبيبة».. هكذا جسد رئيس هيئة الرياضة الأمير عبدالعزيز الفيصل، الدعم اللا محدود من قبل القيادة للقطاع الرياضي، والتي كان آخرها صدور قرار مجلس الوزراء في جلسته التي عُقدت أمس (الثلاثاء) بالموافقة على تنظيم الهيئة العامة للرياضة.

وقال الأمير عبدالعزيز الفيصل: «أرفع خالص الشكر والعرفان للقيادة، على صدور قرار مجلس الوزراء بالموافقة على تنظيم الهيئة العامة للرياضة، الذي يمثل قراراً مهماً ونقطة تحول في نظام إدارة العمل في الهيئة وتطوير كافة لوائحها الإدارية والمالية، وفق الأسس الحديثة التي تتوافق مع رؤية المملكة 2030».

وزاد: «سنواصل العمل لنمضي قدماً بتطوير القطاع الرياضي في المملكة، وتوفير كل ما يتطلع له شباب وشابات الوطن، لنصل ونحلق برياضة المملكة عالياً في كل المحافل الإقليمية والدولية».

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من جهة أخرى، زار الأمير رئيس هيئة الرياضة عبدالعزيز الفيصل، برنامج الابتعاث السعودي لتطوير مواهب كرة القدم، والمقام حالياً في مدينة «سالو» شمال شرقي مملكة إسبانيا، بوجود 29 لاعباً من النجوم الواعدين، حيث تابع سير البرنامج ومعدل تطور اللاعبين المنضمين للمعسكر الذي تسارع مع احتدام قوة المباريات التنافسية التي خاضها الفريق في الأيام الماضية، وبدأت في التصاعد تدريجياً، حيث بدأت المجموعة خوض عدة لقاءات في مختلف المدن الإسبانية.

كما شارك اللاعبون في حصص التمارين اللياقية خلال فترة الصباح، وخاض معهم المناورة التدريبية المخصصة في البرنامج اليومي الرسمي، وما أعقب ذلك من حصص تعليمية ولياقية.

وقال في هذا الصدد: «نملك مجموعة مميزة من اللاعبين الواعدين، الذين ينتظرهم مستقبل مشرق في كرة القدم السعودية، كما أن الاحترافية العالية التي لمستها من إدارة البرنامج وجهازه الفني، فضلاً عن الانضباط والرغبة التي أظهرها اللاعبون منذ بداية البرنامج، تعد مؤشرات إيجابية نعمل على تعزيزها للخروج بتجربة ناجحة للاعبين بشكل خاص وكرة القدم السعودية بشكل عام».