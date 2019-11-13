شكرا لقرائتكم خبر عن البطولة الخليجة تعود للحياة بـ 8 منتخبات والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (جدة)

«عودة الحياة للبطولة الخليجية».. هكذا تسير الأمور بعد قرار الاتحاد السعودي لكرة القدم الموافقة على المشاركة في البطولة، بناء على خطاب تلقاه من اتحاد كأس الخليج العربي لكرة القدم يتضمن تجديد الدعوة للمشاركة في بطولة كأس الخليج العربي «خليجي 24»، المزمع إقامتها في قطر، فضلاً عن إفادة تقارير إعلامية بعودة مشاركة منتخبي الإمارات والبحرين في البطولة.

وبحسب مصادر مقربة من وكالة فرانس برس فإن «المكتب التنفيذي لاتحاد كأس الخليج العربي في كرة القدم سيعقد اجتماعًا في الدوحة اليوم (الأربعاء) برئاسة حمد آل ثاني رئيس الاتحادين الخليجي والقطري، لتعديل نظام النسخة القادمة من البطولة، ومناقشة إعادة نظام المجموعات في نسختها الـ24».

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وكان من المقرر أن تشارك في البطولة خمسة منتخبات هي قطر، العراق، الكويت، سلطنة عمان ومنتخب اليمن بنظام مجموعة واحدة، بعد قرار امتناع المنتخبات الثلاثة سابقا عن المشاركة في ظل الأزمة الدبلوماسية الخليجية.

ومن المفترض أن تفتتح بمباراة قطر المضيفة واليمن، لكن ذلك سيتغير بتوزيع المنتخبات على مجموعتين، بعد عودة السعودية، واستقرار الإمارات والبحرين على المشاركة.

وحدد اتحاد كأس الخليج العربي موعد البطولة التي تحظى بشعبية واسعة في منطقة الخليج، بين 24 نوفمبر الحالي و6 ديسمبر، بدلًا من الموعد المعلن سابقًا بين 27 نوفمبر و9 ديسمبر.