«المنشطات» توقف 3 لاعبين

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جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (جدة) @OKAZ_SPORTS أوقفت اللجنة

أوقفت اللجنة السعودية للرقابة على المنشطات اللاعبين أشرف جميمي، وخالد عبدالعال، ومحمد الدرهم في لعبة المصارعة لمدة أربعة أعوام بعد ثبوث وجود مادة محظورة في العينة التي سحبت منهم، ويعتبر ذلك انتهاكا للائحة المنشطات، إذ تنازل اللاعبون الثلاثة عن فتح العينة (B) وتسجيل أقوالهم والاطلاع على كافة المستندات ومنحهم فرصة الدفاع عن أنفسهم، وتم اتخاذ جميع الإجراءات القانونية حسب الأنظمة الدولية. وقد أصدرت لجنة الاستماع لقضايا المنشطات قرارها بإيقاف اللاعبين الثلاثة من مزاولة أي نشاط رياضي (داخليا أو خارجيا) لمدة أربع سنوات اعتبارا من تاريخ 11/9/2019، على أن تكون عودتهم لمزاولة اللعب قبل نهاية فترة الإيقاف بشهرين.

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