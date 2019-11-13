شكرا لقرائتكم خبر عن اجتماع الحلافي والمشيقح يلم شمل رجالات النصر والان مع التفاصيل
جدة - خالد شويل - فلاح القحطاني (الرياض) @falahsportكشف لـ«الخليج 365» مصدر مقرب من البيت النصراوي عن اجتماع مصغر ضم المشرف العام لكرة القدم عبدالرحمن الحلافي يوم أمس الأول (الإثنين) مع العضو الذهبي فهد المشيقح تمت فيه مناقشة عدد من الأمور التي تخص النادي العاصمي، وتم خلال الاجتماع توضيح كامل من الحلافي للعمل الإداري في النادي، خلال الفترة الماضية خاصة في ما يتعلق بشؤون الفريق الأول، وتم أيضا تأكيد الدعوة التي سعى لها المشيقح في الفترة الماضية من خلال دعوة إدارة النادي ورجالاته الذين سبق وأن خدموا النصر عبر تاريخه، وستكون الدعوة موجهة لجميع الإدارات السابقة دون استثناء، وكل من خدم النادي، سواء كان إداريا، أو عضوا شرفيا، وحتى من المحبين للنادي، ومن المتوقع حضور عدد كبير من النصراويين، وسيتم خلال الاجتماع الذي من المتوقع أن يكون يوم الأربعاء القادم، في استراحة فهد المشيقح تقريب وجهات النظر بين النصراويين لتوحيد الصفوف في الفترة القادمة ودعم الإدارة الحالية.
كانت هذه تفاصيل خبر اجتماع الحلافي والمشيقح يلم شمل رجالات النصر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة عكاظ وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.