شكرا لقرائتكم خبر عن رينارد يريدها «صدارة» من طشقند والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - عادل الماس (جدة) ينهي مدرب المنتخب السعودي رينارد تحضيراته الفنية لمواجهة منتخب أوزبكستان التي ستقام غدا (الخميس) عند الساعة 3:00 عصرا بتوقيت المملكة، على ملعب باختاكور المركزي بطشقند، ضمن مباريات الجولة الرابعة من التصفيات الآسيوية المؤهلة لكأسي العالم 2022، وأمم آسيا 2023، إذ ستشهد تشكيلة الأخضر تغييرات فنية بسيطة بمشاركة اللاعب سالم الدوسري ضمن التشكيلة الأساسية أمام أوزبكستان، بعد أن غيبته الإصابة في لقاء فلسطين الماضي. وحرص المدرب رينارد خلال المناورة الكروية التي أجراها أمس على تطبيق اللاعبين للنهج الفني الذي سيواجه به المنتخب الأوزبكي، وطلب من اللاعبين تنفيذ بعض المهمات الفنية والجوانب التكتيكية، وسيعتمد في المران الأخير اليوم التشكيلة الأساسية التي سيخوض بها المواجهة الآسيوية المهمة أمام منتخب أوزبكستان، التي يطمح من خلالها لتحقيق الفوز وحصد النقاط الثلاث واعتلاء صدارة المجموعة الرابعة في التصفيات الآسيوية المؤهلة لبطولتي العالم وآسيا القادمتين.

ينهي مدرب المنتخب السعودي رينارد تحضيراته الفنية لمواجهة منتخب أوزبكستان التي ستقام غدا (الخميس) عند الساعة 3:00 عصرا بتوقيت المملكة، على ملعب باختاكور المركزي بطشقند، ضمن مباريات الجولة الرابعة من التصفيات الآسيوية المؤهلة لكأسي العالم 2022، وأمم آسيا 2023، إذ ستشهد تشكيلة الأخضر تغييرات فنية بسيطة بمشاركة اللاعب سالم الدوسري ضمن التشكيلة الأساسية أمام أوزبكستان، بعد أن غيبته الإصابة في لقاء فلسطين الماضي. وحرص المدرب رينارد خلال المناورة الكروية التي أجراها أمس على تطبيق اللاعبين للنهج الفني الذي سيواجه به المنتخب الأوزبكي، وطلب من اللاعبين تنفيذ بعض المهمات الفنية والجوانب التكتيكية، وسيعتمد في المران الأخير اليوم التشكيلة الأساسية التي سيخوض بها المواجهة الآسيوية المهمة أمام منتخب أوزبكستان، التي يطمح من خلالها لتحقيق الفوز وحصد النقاط الثلاث واعتلاء صدارة المجموعة الرابعة في التصفيات الآسيوية المؤهلة لبطولتي العالم وآسيا القادمتين.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر رينارد يريدها «صدارة» من طشقند لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة عكاظ وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.