شكرا لقرائتكم خبر عن مدوين وأندريا يغادران «العدالة» والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - عبدالله الغزال (الأحساء) @sports_okaz

غادر المحترفان في صفوف فريق العدالة الجابوني مدوين والمدغشغري أندريا إلى بلديهما؛ وذلك للالتحاق بصفوف منتخبيهما للمشاركة في أيام الفيفا الرسمية على أن يعودا بعد انتهاء المشاركة للالتحاق بتدريبات الفريق العدلاوي.

من جهة أخرى، وصل فجر أمس المدير الفني الجديد لنادي العدالة (التونسي) ناصيف البياوي إلى الأحساء تمهيداً لقيادة النادي الأحسائي بعد توقيع العقد بشكل رسمي مع إدارة نادي العدالة برئاسة عبدالعزيز المضحي.

هذا وسيقود البياوي تدريبات الفريق العدلاوي اليوم بعد عودة اللاعبين من الإجازة التي منحتها إدارة النادي لكافة اللاعبين. ويسعى البياوي خلال قيادته نادي العدالة لتحقيق آمال وتطلعات الفريق الأول لكرة القدم، الذي يشارك لأول مرة في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين في تاريخه، وإنقاذه من شبح الهبوط، خصوصاً أنه يملك سيرة ذاتية جيدة مع الأندية التي دربها في الملاعب السعودية (هجر والفتح والرائد والقادسية وأخيراً العدالة) قبل أن يكون مساعداً لابن جلدته فتحي الجبال في الموسم الذي حقق فيه الفتح لقب الدوري السعودي للمحترفين.