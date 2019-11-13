شكرا لقرائتكم خبر عن سارة.. أول سعودية تتأهل لأليمبياد طوكيو والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (جدة)

تأهلت لاعبة المنتخب السعودي لألعاب القوى لذوي الإعاقة سارة الجمعة إلى أوليمبياد طوكيو 2020 لتكون أول لاعبة سعودية في تاريخ رياضة البارالمبية السعودية تتأهل إلى هذا المحفل الدولي.

ونالت الجمعة بطاقة التأهل لأوليمبياد طوكيو بحصولها على الرقم التأهيلي لمسابقة دفع الجلة بمسافة 84: 6 متر بعد أن حلت خامسة في نهائي المسابقة صباح أمس ببطولة العالم لألعاب القوى بدبي لذوي الإعاقة، وهي البطولة الرئيسية المؤهلة لأوليمبياد طوكيو 2020، لتكون بذلك البطاقة السعودية الرابعة للأوليمبياد بعد عبدالرحمن القرشي، وفهد الجنيدل «كراسي متحركة»، وعلي النخلي «جري 100 متر».

وعبرت سارة الجمعة عن سعادتها بهذا الإنجاز، مشيرة إلى أن أنها دخلت المنافسة بهدف تحقيق ميدالية عالمية إضافة إلى التأهل، رغم صعوبة المنافسات بوجود بطلات للعالم، مقدمةً شكرها لجميع من ساندها ودعمها حتى حققت هذا الإنجاز.