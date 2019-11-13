شكرا لقرائتكم خبر عن كونتي يتمنى فوز الهلال بـ«الآسيوية» والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - عبدالله الغزال (الأحساء)

أبدى المدرب العالمي الإيطالي انطونيو كونتي أمنيته بتحقيق فريق الهلال للقب دوري أبطال آسيا في نسخته الحالية، لمعرفته بالجهد والمال الذي بذلته إدارة النادي من أجل تحقيق هذا اللقب المفقود، إضافة إلى وجود ابن جلدته اللاعب جوفينكو الذي أشرف على تدريبه سابقا، ويلعب حالياً للفريق الهلالي، جاء ذلك خلال لقائه بالمدربين السعوديين في الدمام ضمن سلسلة البرامج التطويرية والتدريبية التي ينفذها معهد إعداد القادة. وأضاف كونتي قائلاً: «ليس لدي الكثير من المعلومات عن الدوري السعودي سوى معرفتي باللاعب الإيطالي جوفينكو الذي يلعب للهلال، وكذلك تربطني علاقة بمدرب المنتخب السعودي الحالي الفرنسي رينارد الذي أعتبره مدربا كفؤا وقادرا على النجاح في مهمته الحالية».

وعبر كونتي عن سعادته بالزيارة الجديدة للمملكة من أجل إلقاء محاضرة للمدربين السعوديين في ما يخص النهج التدريبي في لعبة كرة القدم حيث حضر سابقا في مهمة خوض مباراة ودية ضد الهلال في الرياض. وأكد كونتي أن المملكة تشهد حراكا كبيرا جدا في هذه الفترة من أجل النهضة الشاملة في لعبة كرة القدم من خلال الدعم الحكومي الكبير للرياضة ممثلة في الهيئة العامة للرياضة التي يقودها الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل، مشيرا إلى أن هناك عملا كبيرا يتم وستُجنى ثمارها في المستقبل لأن مواصلة العمل الجاد تأتي في النهاية بثمارها.

وعن إمكان تطوير صناعة كرة القدم السعودية بيّن كونتي أن هناك أهمية إلى مشروع عمل تطويري كبير في الفئات السنية والأكاديميات حتى تنتج لاعبين قادرين على أن يكونوا في صف النجوم في العالم، ولم يستبعد أن يعمل في المستقبل في المملكة، معتبرا أن فرص التحديات في كرة القدم كثيرة وقد ترمي به الأقدار أن يعمل في السعودية وهو مدرب محترف.