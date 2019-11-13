شكرا لقرائتكم خبر عن الشباب في مهمة سهلة أمام طبرجل والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - صالح الحربي (جدة)

تختتم مساء اليوم (الأربعاء) لقاءات دور الـ64 لمسابقة كأس خادم الحرمين الشريفين، حيث يحل فريق الشباب ضيفاً ثقيلاً على مضيفه فريق طبرجل من أندية الدرجة الثالثة، وذلك عند الساعة 3:30 مساء على استاد جامعة الجوف بالجوف.

يدخل فريق الشباب هذا اللقاء بعد تأهله الصعب لدور الثمانية لكأس محمد السادس للأندية الأبطال بعد تجاوزه مضيفه شباب الأردن بنتيجة اللقاءين 2/1 (ذهاباً 1/0، إيابا 1/1)، ويدخل الفريق الشبابي لقاء اليوم سعياً لبداية مثالية في مسابقة كأس الملك لاسيما أن الظروف متاحة للفريق لتحقيق الفوز والتأهل لدور الـ32 للبطولة.

أما فريق طبرجل فإنه يدخل هذا اللقاء لأجل التاريخ، حيث يطمح لاستغلال عاملي الأرض والجمهور لتحقيق انتصار تاريخي والتأهل لدور الـ32، لاسيما أن الفريق يقدم مستويات جيدة في دوري الدرجة الثالثة، حيث يحتل المركز الثالث للمجموعة الثانية بـ4 انتصارات وخسارتين.