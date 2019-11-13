شكرا لقرائتكم الذئاب يستدرجون طنطا وديا في الجبل الاخضر... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يستضيف الفريق الأول لكرة القدم بنادي المقاولون العرب بقيادة عماد النحاس اليوم الأربعاء، نظيره طنطا في المباراة الودية الثانية التي تقام على ملعب الجبل الأخضر، حيث يستعد ذئاب الجبل لمواجهة أسوان بعد استئناف مسابقة الدوري العام في اللقاء المؤجل من الجولة الرابعة.

وكان الجهاز الفني للمقاولون قد استقر على خوض أربع مباريات ودية خلال فترة توقف الدوري بسبب مشاركة المنتخب الأولمبي في كأس الأمم الأفريقية حتى 22 نوفمبر الجاري.

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ونجح ذئاب الجبل في الفوز بالمباراة الودية الأولى بسداسية مقابل هدفين أمام منوف، على أن يلتقي المقاولون مع طنطا في المباراة الودية الثانية، كما يلتقي المقاولون مع طلائع الجيش الخميس القمبل، ويختتم ذئاب الجبل مشوار الوديات بمواجهة المتحدة يوم الأحد المقبل.

ويحتل المقاولون العرب المركز الخامس برصيد 7 نقاط بعد الفوز فى مباراة طلائع الجيش بهدف نظيف فى افتتاحية الدورى، ثم التعادل مع سموحة 2/2، والفوز على الإنتاج الحربي 1/0، وأخيرًا الخسارة أمام الزمالك بهدفين مقابل هدف.