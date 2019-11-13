عدن - ياسمين عبد الله التهامي - لوكا مودريتش يتوج بجائزة القدم الذهبية 2019

الأربعاء 13 نوفمبر 2019

الخليج 365

توج النجم الكرواتي لوكا مودريتش، لاعب وسط فريق ريال مدريد الاسباني، بجائزة "جولدن فوت" لعام 2019، وذلك خلال الحفل الذي أقيم بمدينة موناكو الفرنسية، وهي الجائزة التي تقدم للاعبين الذين تخطوا سن الـ29 عاما، وحققوا مسيرة مميزة بكرة القدم.



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وأصبح مودريتش اللاعب رقم 17 في التاريخ الذي يحصل على هذه الجائزة التي بدأت في عام 2003، والتى حصد الإيطالي روبرتو باجيو النسخة الأولى منها.

وتفوق مودريتش على الأرجنتيني ليونيل ميسي قائد برشلونة الإسباني والبرتغالي كريستيانو رونالدو نجم يوفنتوس الإيطالي، والذين لم يسبق لهما التتويج بالجائزة.

وسبق لمودريتش الحصول على لقب الكرة الذهبية 2018 بعد منافسة مع رونالدو وميسي، بعد التتويج بريال مدريد بدوري أبطال أوروبا، ووصيف العالم مع منتخب كرواتيا.