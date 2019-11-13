شكرا لقرائتكم خبر عن «اتحاد القدم» يوافق على المشاركة في خليجي 24 والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - الخليج 365 (جدة)

قرر الاتحاد السعودي لكرة القدم الموافقة على المشاركة في بطولة كاس الخليج الرابعة والعشرين.

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وقال في بيان نشره عبر حسابه في تويتر: "إِشارة إلى تلقي الاتحاد السعودي لكرة القدم خطابا من اتحاد كأس الخليج العربي لكرة القدم يتضمن تجديد الدعوة للمشاركة في بطولة كأس الخليج العربي الرابعة والعشرين، فقد قرر الاتحاد الموافقة على المشاركة متمنيا التوفيق لجميع.

بالإضافة إلى السعودية قرر منتخبي الإمارات والبحرين المشاركة في «خليجي 24» بالدوحة. وبذلك يكون خليجي 24 يقام بمشاركة جميع المنتخبات الخليجية

وسيعقد اجتماعاً اليوم (الأربعاء) لتحديد موعد إعادة القرعة لتوزيع المنتخبات على مجموعتين.