شكرا لقرائتكم نجم الأهلي يقدم واجب العزاء في وفاة علاء علي... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل تقدم محمد رزق لاعب الأهلي السابق بواجب العزاء اليوم في فقيد الكرة المصرية علاء علي لاعب الزمالك الأسبق الذى وافته المنية بالأمس.
وشاك عدد من نجوم الكرة المصرية وأصدقاء اللاعب في العزاء المقام اليوم.
حضر عدد كبير من نجوم الكرة المصرية، عزاء الراحل علاء على نجم الزمالك السابق، المقام حالياً أمام منزل أسرة اللاعب في عين شمس الغربيه وجاء على رأس الحضور كلاً من ، محمود أبو رجيلة، محمود سعد، باسم مرسى، أحمد دويدار، محمد أشرف روقا، محمد عبد الشافى، رضا العزب، محمد رزق، حسام باولو، مهدى سليمان، أحمد نبيل مانجا و مؤمن زكريا .
علاء علي الذى لعب للعديد من أندية الدورى الممتاز، وافته المنية صباح أمس الإثنين عن عمر يناهز 31 عامًا، بعد صراع مع المرض.
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