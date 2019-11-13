شكرا لقرائتكم عمرو الحلواني: صالح جمعة "مميز منذ الصغر"... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل

وقال الحلواني خلال تصريحات تلفزيونية: "طريقة لعبي تتناسب مع طارق العشري، فهو يعتمد على العرضيات والكرات الثابتة ودائما يملك طموح ويلعب على بطولة، ونسير بشكل جيد هذا الموسم".

وأكمل : "صالح جمعة لاعب مميز منذ الصغر، بجانب كهربا ورفعت وكان متوقع أن يتألق، فعندما يركز يكون في أفضل مستوياته".