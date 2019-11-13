شكرا لقرائتكم عمرو الحلواني: صالح جمعة "مميز منذ الصغر"... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل
وقال الحلواني خلال تصريحات تلفزيونية: "طريقة لعبي تتناسب مع طارق العشري، فهو يعتمد على العرضيات والكرات الثابتة ودائما يملك طموح ويلعب على بطولة، ونسير بشكل جيد هذا الموسم".
وأكمل : "صالح جمعة لاعب مميز منذ الصغر، بجانب كهربا ورفعت وكان متوقع أن يتألق، فعندما يركز يكون في أفضل مستوياته".
كانت هذه تفاصيل خبر عمرو الحلواني: صالح جمعة "مميز منذ الصغر"... لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على سوبر كورة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.