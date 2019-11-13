شكرا لقرائتكم عمرو الحلواني: نخوض فترة إعداد جديدة في الحرس.. وهذا سر تألقي بالركلات الحرة... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل

وقال الحلواني خلال تصريحات تلفزيونية : "إدارة الفريق وطارق العشري هدفهم إعادة جيل ذهبي جديد للفريق".

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وأكمل : "استعدينا لمباراة الإسماعيلي قبل موعدها بإسبوع ودرسنا المنافس جيدا، والعشري أكد لنا أن أكبر فرصة لتحقيق نتيجة إيجابية أمامهم أن تقام المباراة على ملعبهم".

وأتم: "أتدرب على الركلات الحرة في المران بشكل يومي منذ أن كنت ناشئا في صفوف الأهلي".