حمدان بن محمد يشهد تحديات اللقايا في المرموم

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - شهد سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، أمس تحديات سن اللقايا لهجن أصحاب السمو الشيوخ، والتي أقيمت على ميدان المرموم، وذلك ضمن سباقات المرموم.

دشنت هجن زعبيل حضورها القوي من خلال فوزها بالشوط الرئيسي للقايا البكار المحليات وذلك عندما قدم المضمر راشد محمد مروشد (الشاهينية) على الصدارة قاطعة مسافة السباق البالغة 5 كيلومترات في توقيت 7:21:6 دقيقة.

مكنت هجن العاصفة من حيازة الصدارة في الشوط الثاني للقايا البكار المهجنات وذلك بواسطة (الشاهينية) التي قادها غياث الهلالي، وقدم المضمر المستحيل لهجن الرئاسة راشد بالسم المنصوري (شاهين) على صدارة الشوط الثالث للقايا الجعدان المحليات، ونجح (الفارس) لهجن سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم وتحت القيادة التضميرية لأحمد سلطان بالرشيد في الفوز بصدارة الشوط الرابع للقايا الجعدان المهجنات.

وفي الفترة الصباحية، استحقت (منهج) بشعار سالم سهيل نخيرات العامري أن تكتب اسمها على صدارة الشوط الرئيسي للقايا البكار المحليات، وأنهت (مهابه) التحدي الرئيسي للقايا البكار المهجنات لمصلحة مالكها راشد سعيد منانه الكتبي في الشوط الثاني وذلك بتوقيت بلغ 7:29:7 دقيقة.

وكسب (جرزيز) لأحمد سلطان بالرشيد السويدي صدارة الشوط الرئيسي الثالث للقايا الجعدان المحليات وذلك بزمن بلغ 7:32:9 دقيقة، وقطع (موفق) المملوك لسالم بن حمود المالكي مسافة الشوط الرابع للقايا الجعدان المهجنات في توقيت قدره 7:28:2 دقيقة كان هو الأفضل في جميع الأشواط.