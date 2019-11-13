شكرا لقرائتكم خبر عن «الصقور» يكرم مدربي الشهر والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - عقدت إدارة شركة نادي الإمارات لكرة القدم برئاسة محمد إسماعيل العوضي رئيس مجلس إدارة الشركة اجتماعاً تنسيقياً مع الأطقم الفنية للمراحل السنية، بحضور علي بو دنوس المشرف الفني لشركة كرة القدم بنادي الإمارات لاستعراض خطة العمل وآلية سيرها ومناقشة الإيجابيات التي تم تحقيقها والإشادة بها ودراسة السلبيات ومحاولة تجاوزها.

وعلى الجانب الآخر أقامت إدارة الشركة احتفالاً مصغراً لتكريم مدرب شهر أكتوبر/ تشرين الأول ومدرب الحراس لفرق مراحل «الصقور»، وشمل التكريم المدرب ادريسا سونكو مدرب فريق 13 سنة ومحمد عبد اللطيف عن فئة مدرب الحراس لفريقي 14 و15 سنة، وذلك لجهودهما الكبيرة ودورهما الملموس في تحقيق النتائج المميزة.

وقال العوضي إن إدارة شركة القدم حريصة على تطوير العمل والارتقاء به وتكريم المجتهدين من المدربين.

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