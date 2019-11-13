شكرا لقرائتكم خبر عن «فيفا» يوقف 3 مسؤولين سابقين مدى الـحياة والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا»، أمس، عن إيقاف ثلاثة مسؤولين سابقين في اتحاد أمريكا الجنوبية (كونميبول) مدى الحياة، بينهم الرئيس السابق للاتحاد البيروفي، وذلك بسبب تورطهم في فضائح الفساد التي هزت الكرة العالمية منذ 2015. وكشف «فيفا» أنه قرر معاقبة كل من الأمينين العامين السابقين لاتحاد أمريكا الجنوبية الأرجنتينيين إدواردو ديلوكا وخوسيه لوس ميسنر والرئيس السابق للاتحاد البيروفي مانويل بورغا مدى الحياة عن أي نشاط له علاقة بكرة القدم. كما غرم كلاً منهم مبلغ مليون فرنك سويسري (912 ألف يورو) بحسب ما أعلن الاتحاد الدولي في بيانه.

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