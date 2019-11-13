نورة الكتبي تتألق وتحصد البطاقة الأولمبية المزدوجة

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - حصدت نورة الكتبي، لاعبة المنتخب الوطني، أمس الأول، ثاني بطاقة تأهل شخصية إلى دورة الألعاب البارالمبية المقبلة «طوكيو 2020»، بعدما جاءت بالمركز الرابع في منافسات دفع الجلة فئة (إف 32)، في بطولة العالم لألعاب القوى لأصحاب الهمم «دبي 2019»، التي تتواصل في نادي دبي لأصحاب الهمم بمشاركة قياسية من نحو 1500 رياضي ورياضية من 122 دولة.

ونجحت الكتبي بتسجيل رقم جديد ومميز لها بتحقيق 6,00 أمتار في المحاولة السادسة، لتحطم الرقم الآسيوي السابق لهذه الفئة، وتحصد بطاقتها التأهيلية الثانية بعدما سبق لها الحصول على بطاقة التأهل في فئة رمي الصولجان.

وتوجت بالمركز الأول الأوكرانية أناستازيا موسكالينكو بمسافة 6,92 متر، وثانياً الروسية إيفجينيا جالاكينوفا بمسافة 6,67 متر، وثالثاً الجزائرية منية قاسمي بمسافة 6,22 متر، وفي نفس الفئة، حققت ذكرى الكعبي المركز السابع، بعدما حسنت رقمها الشخصي وسجلت مسافة 4,50 متر. وعلى الصعيد العام للمنافسات، احتفظت الصين بصدارة الترتيب بعدما رفعت رصيدها إلى 31 ميدالية بواقع 13 ذهبية و13 فضية و5 برونزيات، فيما تقدمت أوكرانيا للمركز الثاني برصيد 17 ميدالية بواقع 8 ذهبيات و5 ذهبيات و4 فضيات، وأصبحت البرازيل بالمركز الثالث برصيد 16 ميدالية بواقع 7 ذهبيات و3 فضيات و6 برونزيات، واحتفظت بريطانيا بالمركز الرابع برصيد 15 ميدالية بواقع 6 ذهبيات و5 فضيات و4 برونزيات، وجاءت روسيا خامساً برصيد 19 ميدالية بواقع 4 ذهبيات و8 فضيات و7 برونزيات.

ولم تخيب البطولة عادتها في تحطيم الأرقام القياسية، بعدما عرف اليوم الخامس تحطيم 5 أرقام قياسية عالمية، بواسطة الأوكرانية زويا أوفسي في رمي الصولجان فئة (أف 51) بمسافة 25,23 متر، والصينية زهاو يوبينج في رمي الرمح فئة (أف 13) بمسافة 46,00 متراً، والأمريكية ديا يونج في تصفيات سباق 100 متر فئة (تي 47) بزمن 11,92 ثانية، والأوزبكي خنس الدين نوربيكوف في دفع الجلة فئة (أف 35) بمسافة 17,32 متر.

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وتقام اليوم المنافسات النهائية ل 23 مسابقة مختلفة، علماً أن البطولة تستمر على فترتين صباحية ومسائية على أن يكون الختام يوم الجمعة المقبلة.

وحضر المنافسات عيسى هلال الحزامي، أمين عام مجلس الشارقة الرياضي، الذي أشاد بجهود اللجنة المنظمة وثمن الدور الكبير الذي قامت به لتقديم الصورة الإماراتية المشرقة لضيوف الدولة الذين حضروا بأعداد قياسية على مستوى الرياضيين والإداريين والإعلاميين، وقال: «فرحتنا مضاعفة على الصعيدين التنظيمي والفني، بعدما أثمرت جهود اللجنة المنظمة لهذا الحدث الرياضي الأنيق الذي نحتفل به بإبداعات أصحاب الهمم ونؤكد دعم الدولة لهذه الفئة، ومن ناحية النتائج المشجعة التي حققها أعضاء منتخبنا الوطني على صعيد الميداليات المتحققة لحد الآن، وبطاقات التأهل إلى دورة الألعاب البارالمبية المقبلة، ونؤكد أن جميع الرياضيين المشاركين فائزين بهذا التجمع والفرصة المثالية التي تحققت بفضل دعم القيادة الرشيدة لاستضافة الدولة واحدة من أكبر وأهم البطولات على مستوى العالم مخصصة لألعاب القوى لأصحاب الهمم».

وأقامت اللجنة المنظمة سحوبات على جوائز قيمة للجماهير الحاضرة، وذلك وسط أجواء احتفالية غلفتها روح المتعة والفكاهة والتفاعل من الحضور، وأدارها ماجد العصيمي مدير البطولة والزميل الإعلامي كفاح الكعبي، باللغات الثلاث العربية والإنجليزية والإسبانية، ولاقت هذه المبادرة استحسان اللجنة البارالمبية الدولية، نظراً لكونها تضيف المزيد من الجوانب الترفيهية إلى الحدث وتوفر للعائلات مكافأة للحضور، خصوصاً مع إقامة مناطق مصاحبة تضم فعاليات ثقافية وشعبية أيضاً.

ووصل أندرو بارسونز رئيس اللجنة البارالمبية الدولية إلى دبي لحضور ومتابعة المنافسات، وكان باستقباله في موقع الحدث ثاني جمعة بالرقاد رئيس اللجنة المنظمة، الذي اصطحبه في جولة تفقدية في نادي دبي لأصحاب الهمم مقر البطولة، وأبدى بارسونز رضاه عن حجم التحضيرات ومستوى التنظيم المميز.