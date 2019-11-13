620 ألف درهم لأبطال السباق الثاني في مضمار جبل علي

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: عصام هجو

أعلنت اللجنة المنظمة لسباقات الخيول في مضمار جبل علي عن قيمة الجوائز المالية التي ستوزع على أصحاب الصدارة في السباق الثاني الذي ينطلق بعد غد الجمعة، ويحمل اسم «سباق العوير»، حيث يبلغ قدرها 620 ألف درهم، إضافة إلى 90 ألف درهم للترشيحات الصحيحة، ويبلغ عدد الخيول التي سجلت للمشاركة في السباق 100 خيل تم اعتماد 76 خيلاً منها للمشاركة في الأشواط السبعة.

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي جرت وقائعه أمس في قاعة المجلس بمبني إدارة المضمار الأصفر بحضور اللجنة المنظمة وممثلي الشركات الراعية وعدد من المدربين والفرسان وممثلي وسائل الإعلام.

وسيكون الشوط الأول المخصص للخيول العربية الأصيلة برعاية الساحل للمقاولات وقيمة جائزته 50 ألف درهم، والشوط الثاني برعاية الشعفار للاستثمار وجائزته 90 ألف درهم، والشوط الثالث برعاية مركز دبي العقاري وجائزته 75 ألف درهم، والشوط الرابع الرئيسي سيكون برعاية مزارع شادويل وجائزته 125 ألف درهم، والشوط الخامس برعاية مركز دبي العقاري وجائزته 95 ألف درهم، والشوط السادس برعاية دبي للمرطبات وجائزته 90 ألف درهم، والشوط السابع برعاية سيرفيو وجائزته 95 ألف درهم.

وتحدث المهندس شريف الحلواني مدير مضمار جبل علي في بداية المؤتمر الصحفي، ورحب بسالم السبوسي مدير سباقات سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم وممثل مزارع شادويل في المؤتمر، كما أعرب عن ترحيبه ببقية ممثلي الشركات الراعية سعيد آل علي ممثل دبي للمرطبات، ومحمد حماد من الساحل للمقاولات، وجلال صالح سرور من سيرفيو، وياسر مبروك عن هيئة الإمارات لسباق الخيل، وتقدم بالشكر إلى جميع شركاء النجاح في المضمار العائلي.

وتوجه الحلواني بالشكر والتقدير إلى سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي وزير المالية الراعي الرئيسي لسباقات المضمار الأصفر، وقال إن دعم سموه أثمر الكثير من الازدهار والتطور لرياضة سباق الخيل في المضمار الأصفر وساهم في منظومة السباقات بالدولة، مؤكداً اكتمال كافة الترتيبات الخاصة بيوم العوير، وأشار إلى أن كل التسهيلات الخاصة بالجمهور قد تم إنجازها تنفيذاً لتوجيهات سمو الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم الأب الروحي لمضمار جبل علي.

ونوه الحلواني بالمشاركة الكبيرة من مركز دبي العقاري لأول مرة في رعاية سباقات مضمار جبل علي، والذي سيرعى شوطين في سباقات اليوم الثاني، وقال: «سعادتنا كبيرة بدخول مركز دبي العقاري ضمن الرعاة» وقال: «نرحب بمركز دبي العقاري في جبل علي، الذي أعلن عن تواجده باستمرار في سباقات مضمار جبل علي ضمن الرعاة، ونحن نفخر بأن يكون معنا كشركة رائدة في مجال التطوير العقاري».

وأعرب سالم السبوسي مدير سباقات سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم وممثل شاويل في المؤتمر الصحفي وممثل مركز دبي العقاري وممثلو الساحل للمقاولات وسيرفيو وودبي للمرطبات، عن سعادتهم بالتواجد في رحاب المضمار العائلي، وأكدوا أن الرعاية الكريمة من سمو الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم والتنظيم الرائع من قبل اللجنة المنظمة وجماهيرية المضمار الأصفر تلعب دوراً كبيراً في الإثارة والندية التي تحفل بها السباقات في مختلف الأشواط، كما أنها تشكل حجر الزاوية في نجاحات سباقات المضمار العائلي.

4 جولات في تحدي الخيول العربية

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تم الإعلان في المؤتمر الصحفي عن الجولة الأولى لبطولة سمو الشيخ حمدان بن راشد للخيول العربية الأصيلة، التي تتألف من أربعة أشواط على مدار الموسم الحالي، وستكون ضربة بدايتها في السباق الثاني بعد غدٍ الجمعة، وستكون الانطلاقة في التحدي العربي بالشوط الأول بمشاركة 16 خيلاً لمسافة 1400 متر، وستكون الجولة الثانية في التحدي العربي خلال ديسمبر القادم والجولتين الثالثة والرابعة في السباقات التي ستجري خلال الفترة من يناير وحتى مارس 2020.

فرينش: أكره كرة القدم.. وبولت الرياضي الأفضل

حرص «الخليج الرياضي» على الالتقاء مع فرسان مضمار جبل علي، للتعرف إلى الوجه الآخر لهم، بعيداً عن عالم الفروسية، بعد أن أكدا جاهزيتهما للسباقات، وبسؤالهم عن الرياضات التي يمارسونها، قال الفارس الإنجليزي نول كابيت: «أنا مولع بكرة القدم ومشكلتي هي عدم الحصول على الفسحة الزمنية الكافية للمشاهدة بالقدر الكافي، فقد مارست كرة القدم كثيراً في الصغر وأشجع مانشستر يونايتد، وأنا حالة مختلفة من أبناء مدينة ميدلزبره لأن الكل يشجع فريق المدينة، ولكنني أشجع مانشستر يونايتد، وخارج إنجلترا أشجع برشلونة الإسباني ولاعبي المفضل هو الأرجنتيني ليونيل ميسي، حقيقة أتمنى أن أحصل على الوقت للاستمتاع بكرة القدم، ولكن التدريبات لا تمنحني الفرصة الكافية».

أما الفارس الإنجليزي الآخر رويستون فرنش فقد كان غريباً في تصريحاته، وقال: «والدي إنجليزي وأمي من جامايكا، وأنا من مواليد ليستر سيتي التي تعيش فيها العائلة، وإجابتي على الوجه الآخر لي في عالم الرياضة لن ترضيكم، فأنا أحب مشاهدة كل الرياضات، ما عدا كرة القدم التي لا أحبها ولم أفكر أبداً في متابعتها، ولا أفضل الجلوس مع الذين يتحدثون عن الكرة، ولم تستهوني هذه اللعبة في أي يوم من الأيام، ورياضتي المفضلة بعد الفروسية هي ألعاب القوى، وأرى أن العداء بولت من أهم وأفضل الرياضيين في العالم، وما يفعله لا يستطيع أي لاعب كرة أن يفعله، وهذه هي الرياضة الحقيقية».