مـربـع «دوليـة أبوظبـي لليـد» يتحـدد اليـوم

تأجل حسم تأهل طرفي نصف النهائي من المجموعة الثانية في بطولة أبوظبي الدولية لكرة اليد المقامة على ملعب صالة الجزيرة إلى ما بعد نهاية الجولة الأخيرة التي ستلعب مساء اليوم، حيث يلعب العين مع بني ياس ولكل منهما نقطة واحدة، ويلعب مليحة أمام مسقط العماني ولكل منهما 4 نقاط، علماً أن فريقي الظفرة وسكا مينسك البيلاروسي تأهلا إلى المربع الذهبي من المجموعة الأولى.

وكانت نتيجة التعادل الإيجابي سيطرت على مواجهتي المجموعة الثانية أمس الأول، حيث تفوق مليحة على بني ياس في الشوط الأول بنتيجة 12 مقابل 10 أهداف قبل أن ينهي السماوي الشوط الثاني لصالحه بنتيجة 14 مقابل 12 لتنتهي المباراة بالتعادل (24- 24).

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وفي المواجهة الثانية، سار العين ومسقط العماني على نفس الدرب بعد انتهاء مباراتهما بالتعادل 30-30، فكان التفوق في الشوط الأول لصالح الفريق العماني 15-13 قبل أن يفرض الزعيم سيطرته في الشوط الثاني ويفوز بنتيجة 17-15.

وقال جمعة العشر مساعد مدرب نادي مليحة إن فريقهم بعد تكوينه أصبح يخطو خطوات ممتازة مثلما هو مطلوب منه وكما يريد مجلس الشارقة الرياضي الذي يدعم هذا الكيان من أجل المنافسة في البطولات المحلية، لافتاً إلى أنهم مازالوا في أول المشوار ويهدفون لأن يتطور الفريق حتى ينافس على البطولات الموجودة في الدولة، وأن يكون لهم بصمة في المواسم المقبلة.

واعتبر أن المشاركة في البطولة الدولية قيمة فنية كبيرة لنوعية الفرق المشاركة، وتمنى أن يكون نادي مليحة أكثر الأندية استفادة من الاحتكاك، مؤكداً أن الفريق يطمح خلال مشاركته الأولى في الموسم لأن يكون ضمن الأربعة الأوائل في مقدمة الجدول.