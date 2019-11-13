حفل افتتاح عالمية أبوظبي للجوجيتسـو مدته 20 دقيقـة

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تختتم غداً أعمال التأسيس والتجهيز لصالة مبادلة أرينا في مدينة زايد الرياضية، من أجل استضافة بطولة العالم للجوجيتسو التي تنطلق يوم السبت المقبل تحت رعاية سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، عضو المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي رئيس مكتب أبوظبي التنفيذي، بمشاركة 69 دولة من مختلف قارات العالم.

وبدأت، منذ يوم أمس، الوفود المشاركة في الحدث بالوصول إلى أبوظبي، حيث يتواصل توافدها على عاصمة الجوجيتسو العالمية حتى يوم الجمعة المقبل، الذي سيشهد إجراءات الوزن والاعتماد الرسمية من أجل الحصول على بطاقات المشاركة، في الفئات التي تم التسجيل بها، والاجتماع الفني للحكام والمدربين لاطلاعهم جميعاً على آخر المستجدات في القانون الدولي للعبة.

وأكد محمد سالم الظاهري نائب رئيس اتحاد الإمارات للجوجيتسو رئيس اللجنة المنظمة العليا للبطولة أن كل الترتيبات تسير على قدم وساق لاستقبال الحدث العالمي الكبير.

وقال الظاهري: يحرص عبدالمنعم الهاشمي على زيارة المنتخب بشكل دوري منذ دخوله في المعسكر المغلق للبطولة، وقام بزيارة تدريبات منتخب الإمارات في صالة وزارة التربية والتعليم بمدينة خليفة والتقى اللاعبين واللاعبات والأجهزة الفنية، حيث كانت الحالة المعنوية للاعبين في أعلى مستوياتها، وتحدث رئيس الاتحاد مع المدربين والمدربات عن آخر الاستعدادات والطموحات الكبيرة التي تنتظرها الجماهير من المنتخب في هذه البطولة، حيث أبدوا جميعاً حرصهم على رفع علم الإمارات على منصات التتويج في مختلف الفئات المسموح لها بالمشاركة سواء الناشئين أو الشباب أو البالغين أو الأساتذة.

وأضاف الظاهري: تم تشكيل غرفة عمليات للبطولة تعمل على مدار الساعة يترأسها مبارك المنهالي مدير البطولة، وتضم معه رؤساء اللجان الفرعية التي تضم الاستقبال والنقل والمواصلات والبروتوكولات والإقامة والفريق الفني التابع لحكام الطاولة، ومرافقي الوفود والمركز الإعلامي والمتطوعين.

وعن حفل الافتتاح الخاص بالبطولة، قال الظاهري: سوف يبدأ في تمام الساعة الثالثة ظهراً يوم السبت المقبل، ويتضمن 3 لوحات رئيسية، الأولى عن طموح زايد يعانق الفضاء، والثانية عن عام التسامح، والثالثة عن أبوظبي وجهة العالم وملتقى القارات، وسوف يشدو في هذا الحفل المطرب الكبير عيضة المنهالي، كما نشكر الشاعر الإماراتي الكبير عارف عمر الذي كتب الكلمات وأشرف على أوبريت الحفل، والملحن محمد الأحمد الذي بذل جهوداً كبيرة مع فريق العمل لإخراج الحفل في أبهى صورة، وسوف تستغرق لوحات حفل الافتتاح 20 دقيقة وتشارك فيها 60 طفلة من مدارس أبوظبي، بالإضافة إلى 70 طفلاً وطفلة يرافقون وفود الدول في طابور العرض.