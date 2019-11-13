بيروت اللبناني يتوج بطلاً لعربية سيدات السلة

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - توج بيروت اللبناني بطلاً لسيدات السلة العربية في نسختها الحادية والعشرين التي اختتمت أمس الأول في مدينة مكناس المغربية بعد فوزه على أمل التونسي في النهائي 66-54 لتحافظ كرة السلة اللبنانية على هذا اللقب للموسم الثالث على التوالي، وكان الهومنتمن هو السبّاق لإحراز اللقب في النسختين السابقتين، واللافت أن بيروت أنهى مشواره في البطولة بدون أي خسارة.

في أعقاب المباراة النهائية قام نائب رئيس الاتحاد العربي رئيس اللجنة الفنية للبطولة عبدالرحمن المسعد بتسليم كأس المركز الأول والميداليات الذهبية للفريق البطل نيابة عن اللواء «م» إسماعيل القرقاوي رئيس الاتحادين الإماراتي والعربي، والذي حرص على تهنئة الفريق اللبناني قائلاً: إن بيروت استحق اللقب عن جدارة وأكد أن كرة السلة في النادي البيروتي تلقى دعماً واهتماماً من قبل رئيس النادي نديم حكيم سواء على مستوى السيدات أو الرجال.

وأكد القرقاوي أن المستوى الذي قدمته الفرق في البطولة الحالية دليل على تقدم كرة السلة النسائية العربية وتطورها بشكل ملحوظ.

وأشاد كل من عبدالرحمن المسعد والعميد عبدالله شلبي بمستوى البطولة بشكل عام والمباراة النهائية بشكل خاص ووصفها بأنها كانت بالفعل مسك الختام.