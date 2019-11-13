شكرا لقرائتكم خبر عن الظفرة يفتقد المنصوري مباراتين والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي: محمد مصطفى أجرى سهيل المنصوري مهاجم الظفرة عملية جراحية في أصبع يده، وسيحتاج إلى أسبوعين للعودة للملاعب، وسيغيب بذلك اللاعب عن «الفارس» في مباراة العين يوم السبت المقبل في كأس المحترفين، ولقاء خورفكان في دوري الخليج العربي يوم 22 الجاري. وكان المنصوري أصيب في مباراة الظفرة وشباب الأهلي في الجولة السابعة من الدوري.

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