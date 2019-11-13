مسيرة الرياضيين «على نهج زايد»

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - شهدت الفترة الصباحية من المهرجان الوطني للتسامح والأخوة الإنسانية تنظيم مسيرة الرياضيين، تحت شعار «على نهج زايد»، بمشاركة 75 رياضياً من نجوم الرياضة الإماراتية، ونجوم دوري المحترفين لكرة القدم، القدامى والحاليين.

وتأتي المسيرة - التي نظمت بالتعاون بين وزارة التسامح ومجلس أبوظبي الرياضي ومجلس دبي الرياضي ولجنة دوري المحترفين - في إطار إسهام رياضة الإمارات في تعزيز قيم التسامح، والترويج للمهرجان.

وقالت عفراء الصابري، المدير العام بمكتب وزير التسامح، «تفاعل نجوم الكرة الحاليين والقدامى مع طلبة المدارس والأطفال كان له أثر إيجابي في الجميع؛ لما فيه من لمسة إنسانية، وتعارف مع الجميع، وهذا من أهم أهداف المهرجان».

من جانبه، عبّر عارف العواني، أمين عام مجلس أبوظبي الرياضي، عن اعتزازه بمشاركة مجلس أبوظبي الرياضي مع وزارة التسامح، في الاحتفاء بالقيم الأصيلة التي يتمتع بها المجتمع الإماراتي، وفي القلب منها التسامح.

وأكد سعيد حارب، أمين عام مجلس دبي الرياضي، أن مشاركة نجوم الرياضة، تهدف إلى لفت الأنظار إلى اعتزازنا جميعاً بما تربينا عليه من قيم أخلاقية رفيعة على نهج الوالد المؤسس المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان «طيب الله ثراه»، الذي غرس فينا التسامح، وغيره من الصفات.

واعتبر عبدالله الجنيبي، رئيس لجنة دوري المحترفين، أن المسيرة بمنزلة تعبير رمزي عن تبني كافة الرياضيين للأخلاق الأصيلة وعلى رأسها التسامح.

كما أبدى الرياضيون فخرهم بالمشاركة بمسيرة تحمل اسم الوالد المؤسس.