توسعة قناة ياس المائية قبل انطلاق سباقات الفورمولا1

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أعلنت دائرة النقل عن الانتهاء من مشروع توسعة وتعميق قناة ياس المائية في أبوظبي والذي تضمن أعمال جرف الترسبات؛ لتأمين عبور سالم لليخوت الفاخرة المتوجهة إلى مرسى ياس؛ حيث تم تعميق مدخل القناة إلى 6 أمتار، وتوسعة عرضها من 130 متراً إلى 260 متراً، الأمر الذي يرتقي بأمن وسلامة الإبحار في هذا الممر المائي المهم، ويعزز حماية البيئة البحرية، ويحافظ على صحة وسلامة أفراد المجتمع من مرتادي البحر في إمارة أبوظبي.

وتمكنت دائرة النقل من إنجاز هذا المشروع قبل الموعد المحدد، حرصاً منها على تسهيل حركة الملاحة البحرية، وتعزيز التنقل المائي الآمن في القناة قبيل انطلاق سباقات جائزة الاتحاد للطيران الكبرى للفورمولا1، الذي يُقام سنوياً في حلبة مرسى ياس بالعاصمة الإماراتية، ويُعد واحداً من أبرز الفعاليات الرياضية حول العالم، ويجذب عدداً كبيراً من عشاق سباقات الفورمولا-1، ومحبي هذه الرياضة.

وأشار الكابتن سيف المهيري المدير التنفيذي لقطاع النقل البحري في دائرة النقل إلى أن الدائرة حرصت على تنفيذ مشروع التوسعة في أقصر فترة ممكنة ووفقاً لأرقى المعايير والمواصفات العالمية في هذا المجال؛ وذلك دعماً منها للفعاليات السياحية العالمية التي تُقام على أرض الإمارة، مؤكداً أن توسعة قناة ياس المائية يعزز أمن وسلامة التنقل البحري في القناة، ويزيد من جاذبية جزيرة ياس السياحية.د