اتحاد الهوكي يشكل فريقاً للنخبة ويعتمد آليات للتسويق

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: ”الخليج 365”

قرر اتحاد الهوكي، تشكيل فريق للنخبة تحت 18 سنة وضمه لأحد الأندية، علاوة على إقامة مباريات احتكاكية لمنتخبات المراحل السنية مع فرق من سلطنة عمان، كما كثف الاتحاد خططه التسويقية من أجل إنعاش موارد دخله باعتماد آليات جديدة للتسويق للصرف على أوجه نشاطه بعد توسعه، على إثر الإقبال الذي تشهده اللعبة من طلبة المدارس.

جاء ذلك في اجتماع مجلس إدارة اتحاد للهوكي الذي عقد بمقره في دبي، برئاسة إسماعيل علي البنا، رئيس المجلس، وبحضور الأعضاء عتيق جمعة مدني، الأمين العام للاتحاد، وفاهم سلطان الخوري، الأمين العام المساعد، وصديق أحمد بن رشيد المدير المالي، وعبدالله أحمد الطنيجي.

واستعرض المجلس ، تصوراً قدمه أزهر مقبول، من الجالية الباكستانية وأحد أصحاب الخبرة في مجال التسويق والاستثمار، عن كيفية تطوير وجلب الموارد المالية للاتحاد في الفترة القادمة من خلال آليات مبتكرة لجلب الرعاة وتسويق المسابقات، وأثنى المجلس على العرض لما تضمنه من آليات بناءة وكلف الأمين العام للاتحاد بمتابعة الشأن وموافاة المجلس بآليات العمل والتنفيذ.

واستعرض المجلس كذلك عرضاً آخر يخص تطوير الأنشطة والمسابقات قدمه فيصل رفيق، البريطاني الجنسية والمقيم بالدولة وصاحب الخبرة الطويلة في المجال ، وأثنى المجلس على ما أبرزه من احترافية في تطوير ونشر رياضة الهوكي بالدولة وأحال تصوراته إلى لجنة المسابقات والمنتخبات برئاسة الأمين العام عتيق جمعة مدني، لدراسته وموافاة المجلس بخطة متكاملة للتطبيق.

وفي شأن تطوير المستوى الفني للاعبي المنتخبات، وافق المجلس على التصور المقدم من لجنة المسابقات والمنتخبات، بخصوص إقامة مباريات ودية مع فرق من سلطنة عمان بولاية صحار لتقام في مواعيد تحدد لاحقاً بعد التنسيق مع الفرق العمانية، وأوصى المجلس بتجهيز المنتخبات بشكل جيد للمباريات من أجل تحقيق أكبر فائدة منها في تطوير المستوى.

كما اطلع المجلس، على مقترح آخر قدمه مدني بتشكيل فريق للنخبة تحت 18 سنة وضمه لأحد أندية الدولة، وأوصى بإعداد تقرير شامل وعرضه في الاجتماع القادم للبت في شأنه، في ضوء الإقبال الكبير على ممارسة اللعبة من المدارس في ظل مذكرات التفاهم الموقعة معها، كما استعرض المجلس دراسة لجنة المسابقات والمنتخبات الخاصة بتأسيس فرق جديدة للهوكي في أندية الدولة يجري التنسيق بشأنها.

وفي ذات السياق، قدم محمد الشربيني، المشرف العام ومدرب المنتخبات تحت 16 سنة، شرحاً تفصيلياً عن سير العمل بمراكز التدريب، أوضح فيه تنامي ممارسي اللعبة في هذه المرحلة العمرية من خلال انضمام عدد كبير من اللاعبين في ظل تجاوب أولياء الأمور.

وفي شأن مشاركة اتحاد الهوكي في احتفالات الدولة باليوم الوطني، قرر مجلس إدارة الاتحاد المشاركة في الاحتفالات، وكلف الأمين العام بتزويد الهيئة العامة للرياضة بالفقرات التي سيقدمها الاتحاد ضمن الاحتفال.