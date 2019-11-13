استبعاد سترلينج من صفوف إنجلتــرا لعراكــه مـع جوميــز

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متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تم استبعاد جناح مانشستر سيتي رحيم سترلينج من صفوف منتخب إنجلترا لكرة القدم إثر عراكه مع مدافع ليفربول جو جوميز خلال معسكر الفريق الذي يستعد لمواجهة مونتينيجرو في تصفيات كأس أوروبا 2020.
وكان عراكاً نشب بين اللاعبين خلال مباراة القمة بين ليفربول ومانشستر سيتي (3-1) في الدوري ويبدو أن عدوى ذيوله انتقلت إلى معسكر فريق منتخب الأسود الثلاثة.
وكشفت صحيفة دايلي ميل ان بعض أفراد المنتخب الإنجليزي تدخلوا للفصل بين اللاعبين بعد «مواجهة بدنية».
وقال مدرب المنتخب جاريث ساوثجيت: «أحد أهم التحديات وإحدى اهم نقاط القوة بالنسبة إلينا هو فصل عداوة الأندية عن المنتخب الوطني. للأسف، كانت مشاعر مباراة ليفربول وسيتي (في الدوري) لا تزال موجودة».
يذكر أن إنجلترا التي تخوض مباراتها الكروية الرقم (1000) في تاريخها في حاجة إلى التعادل على ملعب ويمبلي لتضمن بطاقة التأهل إلى النهائيات التي تقام في أكثر من دولة أوروبية، علماً أن إنجلترا تستضيف الدورين نصف النهائي والنهائي.
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