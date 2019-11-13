4 سباقات للرجال والنساء في بطولة السلم للدراجات

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: أحمد مصطفى

عقدت اللجنة المنظمة لبطولة السلم للدراجات الهوائية للهواة والمحترفين اجتماعها التحضيري لتنظيم البطولة السنوية الأهم لممارسي رياضة الدراجات الهوائية في الدولة والمنطقة، والتي سيقام أول سباقاتها خلال شهر ديسمبر المقبل.

وتتضمن البطولة 4 سباقات منها 3 سباقات للرجال وسباق واحد للسيدات وذلك للمرة الأولى في الحدث الذي أقيمت نسخه الثلاث الماضية تحت مسمى «سباق السلم للدراجات الهوائية» في منطقة السلم بمحمية المرموم الطبيعية وحقق نجاحاً كبيراً ومنح الفائزين جوائز مالية كبيرة بلغت مليون درهم للفائزين في كل مرحلة، حيث بلغت قيمة الجوائز الإجمالية 3 ملايين درهم.

وأعلنت اللجنة المنظمة للبطولة برئاسة عمير جمعة الفلاسي الرئيس التنفيذي لمكتب صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم - المشتريات والتمويل، أن تحويل سباق السلم للدراجات الهوائية إلى بطولة، وتنظيم سباق خاص بالسيدات وتخصيص جوائز له يأتي بفضل دعم ورعاية القيادة الرشيدة وتوفير الفرصة للرياضيين عموماً لممارسة رياضاتهم في أفضل الأجواء، مع توفير دعم خاص لرياضة الدراجات الهوائية ونشر ممارستها في أوساط المجتمع وتنظيم البطولات لرفع مستوى الدرّاجين.

وتمثل الدعم في تشييد مضامير واسعة تمتد لعشرات الكيلومترات في منطقة السلم بمحمية المرموم الطبيعية وفي مناطق أخرى عديدة في دبي، كما يتمثل في تنظيم سباق السلم الذي أصبح «بطولة السلم» وتنظيمه بأعلى معايير التميز في التنظيم وتوفير جميع وسائل السلامة والأمان والدعم للمشاركين فيه، وكذلك متابعة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي «رعاه الله» وسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي رئيس مجلس دبي الرياضي للمنافسات.

وستعلن اللجنة المنظمة خلال الأيام القليلة المقبلة عن أسماء الشركات الراعية للحدث وتفاصيل سباقات الرجال والتي سيقام السباق الأول منها خلال شهر ديسمبر المقبل والسباق الثاني خلال شهر يناير 2020 والسباق الثالث خلال شهر فبراير 2020، إضافة إلى تفاصيل سباق السيدات، ومسارات ومسافات كل سباق في البطولة.

في سياق متصل، قال العميد سيف مهير المزروعي، مدير الإدارة العامة للمرور في شرطة دبي، إن مرور دبي أنهت استعداداتها لوضع الخطة المرورية اللازمة لبطولة السلم من خلال تشكيل فريق ميداني لمسح المنطقة والتعرف على مسارات السباق وكذلك دراسة المشاكل التي واجهت اللجنة في الأعوام الماضية.

وأوضح العميد سيف المزروعي، أنه سيتم تشكيل أطواق لمنع دخول مركبات الجمهور بالقرب من مسار السباق وتشكيل فريق من الدراجات العسكرية (بلورايس) لمنع دخول المركبات المدنية على مسار خط سير السباق ما يشكل خطراً على سلامة المتسابقين بالإضافة إلى تنظيم حركة السير والمرور في عدد من التقاطعات التي سيمر خلالها السباق، ووضع الخطط المرورية النهائية التي تهدف إلى المحافظة على سلامة المتسابقين، وتوفير الانسيابية لحركة السير والمرور.