فوز جنوب إفريقيا ونيجيريا يعقد مجموعتهما









اسماء السيد - تعقدت حسابات التأهل المجموعة الثانية لبطولة كأس الأمم الإفريقية 2019 في كرة القدم المؤهلة الى أولمبياد طوكيو 2020، بعدما حقق منتخب جنوب افريقيا فوزا صعبا على نظيره العاجي 1-صفر الثلاثاء.

وشهدت منافسات الجولة الثانية للمجموعة فوز نيجيريا على زامبيا 3-1، لتتصدر جنوب إفريقيا المجموعة برصيد أربع نقاط، بفارق نقطة فقط عن كل من ساحل العاج الثانية ونيجيريا الثالثة مع ثلاث نقاط لكل منهما، بينما تقبع زامبيا في المركز الأخير برصيد نقطة واحدة.

وسجل هدف جنوب إفريقيا توبوهو موكوينا (78)، ليمنح منتخب بلاده فوزه الأول بعد تعادل سلبب مع زامبيا في الجولة الأولى.

وبعد خسارته في الجولة الأولى أمام ساحل العاج صفر-1، أحيا المنتخب النيجيري آماله بنيل إحدى بطاقتي التأهل الى الدور المقبل، بعدما قلب تأخره أمام زامبيا بهدف باتسون (12)، قبل أن يسجل المنتخب النيجيري ثلاثة أهداف عبر أورجي أوكونوكو (16) وكيليتشي نواكالي (65) وتايوو إيوني (90+3).

وتقام الجولة الثالثة الأخيرة من منافسات المجموعة الجمعة، وتجمع بين ساحل العاجل وزامبيا من جهة، ونيجيريا وجنوب إفريقيا من جهة أخرى.

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وتشارك ثمانية منتخبات في البطولة التي يتأهل الثلاثة الأوائل بها إلى دورة الألعاب الاولمبية الصيفية المقبلة في طوكيو.

ملخص مباراة جنوب افريقيا وساحل العاج:

ملخص مباراة نيجيريا وزامبيا: