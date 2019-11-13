شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على مواعيد مباريات أمم أفريقيا تحت 23 سنة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تحتضن مصر بطولة كأس الأمم الإفريقية تحت 23 سنة، والتى انطلقت فعاليتها مساء الجمعة الماضى وتستمر إلى 22 نوفمبر الجارى، على ملعبي القاهرة الدولي والسلام.

وتعتبر بطولة أفريقيا تحت 23 سنة مؤهلة إلى دورة الألعاب الأولمبية طوكيو 2020، حيث سيتأهل أصحاب المراكز الثلاثة الأولى إلى الدورة التي تقام الصيف المقبل.

ونستعرض في السطور الاتية مواعيد مباريات البطولة..

مصر * الكاميرون (الساعة الثامنة مساء على استاد القاهرة)

غانا * مالي (الساعة الثامنة مساء على استاد السلام)





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الجولة الثالثة.. 15 نوفمبر

نيجيريا * جنوب أفريقيا (الساعة 8 مساء على استاد السلام).

كوت ديفوار * زامبيا (الساعة 8 مساء على استاد القاهرة).

نصف النهائي.. 19 نوفمبر

أول المجموعة الثانية * ثاني المجموعة الأولى (الساعة 5 مساء على استاد السلام).

أول المجموعة الأولى * ثانى المجموعة الثانية (الساعة 8 مساء على استاد القاهرة).

الثالث والرابع.. 22 نوفمبر الرابعة والنصف عصرا.

النهائي.. 22 نوفمبر 8 مساء.