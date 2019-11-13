شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يبحث عن بدائل رمضان صبحي تحسبا لمغالاة هيدرسيفيلد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تدرس لجنة التخطيط بالأهلي، برئاسة محسن صالح، التعاقد مع جناح أيسر خلال الفترة المقبلة، ليكون بديلاً لرمضان صبحي، تحسباً لرحيله عن الفريق بنهاية الموسم فور انتهاء مدة إعارته وعودته من جديد لناديه الأصلي هيدرسيفيلد الإنجليزي والذي من المتوقع أن يغالى بشدة في ملف بيعه عد تألق اللاعب الواضح هذا الموسم.

وتضع إدارة الأهلي عدداً من الخيارات لتدعيم مركز الجناح الأيسر منهم محمود عبد المنعم كهربا مهاجم أفيس البرتغالي وطاهر محمد طاهر مهاجم المقاولون العرب، والذي تدرس إدارة النادي الأهلي إرجاء التعاقد معه بسبب اصاباته المتكررة في الوقت الحالي.